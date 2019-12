Jongeman ontkomt aan de dood dankzij Siri

De technologische revolutie heeft de mens luier gemaakt, maar er zitten ook positieve kanten aan al die smartphones en virtuele assistenten. Dat heeft de 18-jarige Amerikaan Gael Salcedo aan den lijve ondervonden. Hij heeft zijn leven namelijk te danken aan niemand minder dan de behulpzame dame genaamd Siri.



Salcedo was zoals elke ochtend met de auto op weg naar school toen het dramatische ongeluk plaatsvond. Zijn auto reed over een ijsplek, begon te slippen en niet veel later plonsde de tiener met wagen en al in de Winnebago-rivier in Mason City.



Gael raakte in paniek en deed de raampjes van zijn auto naar beneden om naar buiten te kunnen. Dat lukte echter niet en al snel vulde de auto zich met ijskoud water. Salcedo begon onderkoelingsverschijnselen te vertonen en in alle chaos kon hij zijn smartphone niet vinden om de hulpdiensten te bereiken. Als laatste redmiddel richtte hij zich daarom tot de virtuele assistente: “Siri, bel 911!” En dat deed ze. Niet veel later was de brandweer van Mason City ter plaatse, waarna Gael gered werd van een gewisse dood.

15-12-2019 18:15:53 tonktwee

Vraagje aan de techneuten; kan een telefoon, wat siri ook is, contact maken terwijl die onder water is? Niet of die waterdicht is maar is er bereik?

15-12-2019 18:30:18 Sjaak

@tonktwee : Dan heb ik een vraagje aan de biologen: kan een mens onder water "Siri, bel 911!" roepen?

15-12-2019 18:42:17 Khitchakut





: Je kunt wel roepen onder water maar ik vrees dat Siri er geen donder van kan verstaan. Om b.v. haaien te verjagen wordt aangeraden om onder water te schreeuwen, water geleidt geluid uitstekend en jouw schreeuw zal ver reiken.



Tijdens de jaren dat ik actief dook had ik een luchtdicht buisje met een paar knikkers er in bij me, als je dat buisje schudde hoorde je een luid gekletter dat ver reikte. Dit ding was bedoeld om je buddy te waarschuwen dat je in gevaar was.



In het geval van het artikel echter lijkt het mij reëel te veronderstellen dat zowel het hoofd van de jongeman alsook zijn telefoon zich nog boven water bevonden. Dit lijkt mij de meest aannemelijke verklaring.



15-12-2019 18:56:21 tonktwee

@Sjaak :

: Een Rinspeed Squba zal het dus niet zijn geweest. Waarschijnlijk een sensatie USA-er, alles voor een mogenlijk filmrechten contract, zijn bumper en voorbanden waren nat. @Khitchakut : Inderdaad, maar probeer daarna geen tweede keer te roepen. Je reactie zal zijn om eerst lucht aan te zuigen om je stembanden in beweging te zetten. @Khitchakut : Een Rinspeed Squba zal het dus niet zijn geweest. Waarschijnlijk een sensatie USA-er, alles voor een mogenlijk filmrechten contract, zijn bumper en voorbanden waren nat.

15-12-2019 19:09:13 tonktwee

@Khitchakut : ah zo'n buiske hadden wij ook! Ook met je mes op je cylinder tikken kon mits je daarbij niet je luchtslang doorsnee

15-12-2019 19:13:27 Khitchakut





Doorsnijden van je luchtslang werd door mijn instructeur ten strengste afgeraden



Laatste edit 15-12-2019 19:15 @tonktwee : Misschien had hij een Bond, James Bond auto? (Lotus Esprit)Doorsnijden van je luchtslang werd door mijn instructeur ten strengste afgeraden

15-12-2019 19:17:04 Cubbie

Ik vermoed dan ook dat zowel deze man als de telefoon beiden nog boven water waren.



Betreft telefoons en waterdichtheid: Dat is meer een mythe dan waarheid. De nieuwste telefoons voldoen normaal aan de IP68. Wat inhoud dat ze tot 30 minuten lang kunnen overleven op maximaal 1,5 meter diepte. Telefoons zijn dan officieel ook niet waterdicht, maar gewoon water resistent.



Het is dan ook niet de bedoeling dat je de telefoon onder water gebruikt. Bijvoorbeeld als onderwater camera. Het is meer het idee dat je hem veilig onder de douche of in (harde) regen kan gebruiken. En (hopelijk) dat hij een ongelukkige val in het toilet overleeft @tonktwee : Zoals @Khitchakut al correct zegt, zal een telefoon al heel snel geen contact meer kunnen maken zodra deze onder water is. Ook zal deze jou eenmaal onder water niet meer duidelijk genoeg kunnen verstaan. Zelfs niet al ben je zelf nog wel boven water.Ik vermoed dan ook dat zowel deze man als de telefoon beiden nog boven water waren.Betreft telefoons en waterdichtheid: Dat is meer een mythe dan waarheid. De nieuwste telefoons voldoen normaal aan de IP68. Wat inhoud dat ze tot 30 minuten lang kunnen overleven op maximaal 1,5 meter diepte. Telefoons zijn dan officieel ook niet waterdicht, maar gewoon water resistent.Het is dan ook niet de bedoeling dat je de telefoon onder water gebruikt. Bijvoorbeeld als onderwater camera. Het is meer het idee dat je hem veilig onder de douche of in (harde) regen kan gebruiken. En (hopelijk) dat hij een ongelukkige val in het toilet overleeft

15-12-2019 19:29:43 tonktwee

@Cubbie : Ja en wij op WMR hebben ook de onbedwingbare behoefte om onder de douche te internetten, toch?

15-12-2019 19:35:45 tonktwee

Die van James Bond was een grapje, Rinspeed heeft een echte; https://www.youtube.com/watch?v=riBAOlu3vTs @Khitchakut :Van onze duikinstructeur mocht het, mits op eigenrisblubblub.Die van James Bond was een grapje, Rinspeed heeft een echte; https://www.youtube.com/watch?v=riBAOlu3vTs

15-12-2019 19:41:05 Khitchakut





Was die van Bond, James Bond een grap? Echt? Verdomme, ik dacht echt dat die Lotus kon zwemmen @tonktwee : Maar even een Linkje voor je gemaakt, voor eventuele meelezersWas die van Bond, James Bond een grap? Echt? Verdomme, ik dacht echt dat die Lotus kon zwemmen

15-12-2019 19:45:29 tonktwee

En dank voor het linkje, ik weet niet hoe en doe er geen moeite voor. Ik ben al blij dat ik jullie kan lastigvallen met mijn gezever. @Khitchakut : Neen, een lotus zit met de wortel verankerd in de bodem en het blad en de bloem drijven op het water.En dank voor het linkje, ik weet niet hoe en doe er geen moeite voor. Ik ben al blij dat ik jullie kan lastigvallen met mijn gezever.

15-12-2019 19:48:13 Khitchakut





Ik vind eerlijk gezegd die Rinspeed tegenvallen, je kleren worden nat, je moet aan het zuurstof en je kunt niet eens een sigaretje roken!



Zou wel weer erg gaaf zijn als je in een luchtbel zou kunnen zitten, dat wel..

@tonktwee : Ik denk niet dat iemand jouw literaire uitwerpselen "gezever" noemt. Je hebt een leuke stijl, persoonlijk mag ik graag met je keuvelen hierzo.Ik vind eerlijk gezegd die Rinspeed tegenvallen, je kleren worden nat, je moet aan het zuurstof en je kunt niet eens een sigaretje roken!Zou wel weer erg gaaf zijn als je in een luchtbel zou kunnen zitten, dat wel..

15-12-2019 19:48:36 Cubbie

Maar voor sommige mensen is het wel handig om onder de douche te kunnen bellen.



Ik ben bijvoorbeeld het nood-contactpersoon voor iemand met wie het op ieder moment van de dag of nacht ineens echt mis kan gaan. En dan met name op psychisch gebied, dus daar kun je geen 112 mee bellen.



Gezien mijn douche hier in de flat niet veel groter dan 1 bij 2 meter is, is eventjes onder het water vandaan gaan niet altijd een even gemakkelijke optie @tonktwee : Whaha, dat denk ik nietMaar voor sommige mensen is het wel handig om onder de douche te kunnen bellen.Ik ben bijvoorbeeld het nood-contactpersoon voor iemand met wie het op ieder moment van de dag of nacht ineens echt mis kan gaan. En dan met name op psychisch gebied, dus daar kun je geen 112 mee bellen.Gezien mijn douche hier in de flat niet veel groter dan 1 bij 2 meter is, is eventjes onder het water vandaan gaan niet altijd een even gemakkelijke optie

15-12-2019 19:50:18 Khitchakut

@Cubbie : Dus jij hebt een IP68 telefoon?

