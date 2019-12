Truck met lading nieuwe auto’s slipt net niet in afgrond

Een vrachtwagenchauffeur in de noordwestelijke Amerikaanse staat Washington ging woensdagochtend letterlijk langs de rand van de afgrond toen zijn truck op een bochtige weg in het plaatsje Colfax in een slip raakte.Op de aanhanger stonden een SUV en vier pick-up trucks. Sneeuw en ijzel zorgden voor spekgladde wegen. Het gevaarte bungelde, maar viel niet. Foto De chauffeur bleef ongedeerd en kon zichzelf in veiligheid brengen. Verschillende takelwagens kwamen ter plaatse om de vrachtwagen en aanhanger recht te trekken.