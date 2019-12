Straatverkoper zonder papieren redt invalide Spanjaard uit brandend huis

In de Spaanse badplaats Dénia, in de buurt van Alicante, heeft een Afrikaanse immigrant een invalide man uit zijn brandende appartement gered. Dat deed hij afgelopen vrijdag, samen met toegesnelde buren.



De 39-jarige Álex Caudeli Webster zit in een rolstoel en kon op eigen kracht niet snel vluchten toen een kachel in zijn woning vlam vatte. Hij riep om hulp, waar de uit Senegal afkomstige straatverkoper Gorgui Lamine Sow snel op reageerde. "Ik hoorde gegil en ben meteen naar binnen gegaan", zegt hij tegen de krant El País.



Sow klom via het balkon naar binnen, gooide Webster over zijn schouder en klom vervolgens weer door het raam naar buiten. Buurtbewoners hadden ondertussen een trap onder het balkon gezet - zo wist Sow met Webster veilig naar beneden te komen.



Na de reddingsactie was de held snel gevlogen; Sow verblijft illegaal in Spanje en wilde waarschijnlijk de opgeroepen brandweer en politie ontlopen. Een lokale journalist wist de 20-jarige immigrant op te sporen in de verderop gelegen badplaats Gandia, waar hij samen met zijn vrouw en dochtertje woont.



Zo kreeg Webster de gelegenheid om zijn redder in nood te bedanken, en te voorzien van een 'superman'-shirt. "Hij heeft mijn leven gered", aldus de Spanjaard. De gemeente is van plan om een oorkonde aan Sow uit te reiken, en heeft gezegd dat het wil proberen om de immigrant en zijn gezin een legale status te geven.



Eerder kreeg de 22-jarige Malinees Mamoudou Gassama de Franse nationaliteit, nadat hij in Parijs een kleuter redde die aan een balkon van een flatgebouw bungelde.

Reacties

15-12-2019 10:34:41 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 35.587

OTindex: 74.405

Ik vind dat iemand die met gevaar voor eigen leven een mensenleven redt, een plaats verdient in het land.

Zo iemand is een held en dat mag beloond worden.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: