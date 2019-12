Hoe de vondst van illegaal vuurwerk leidde tot de komst van de EOD

Waarom moest de EOD dinsdagmiddag in actie komen om een stuk illegaal vuurwerk uit een auto van redacteur Iede Klaas Koffeman van Omroep Flevoland te halen? De aanleiding was een toevallige vondst, zaterdagmiddag op Urk.



Koffeman is op dat moment voor familiebezoek op Urk. Hij ziet hoe bij de ingang van het oude dorpscentrum vuurwerk wordt afgestoken. Het vuurwerk ontploft op de grond en schiet in het rond. Hij loopt verder richting de straat Singel en filmt siervuurwerk dat achter de huizen en het politiebureau wordt afgestoken.



Als hij bij de Klifweg is aangekomen, is het vuurwerk gestopt. Rook trekt door de straten het dorp in. Hij ziet een groep kinderen van een jaar of acht die de weg oversteekt. De kinderen komen vanaf de plek waar kort daarvoor nog vuurwerk werd afgestoken. Eén van de kinderen draagt een stuk vuurwerk, ter grootte van een meloen en loopt er opgelaten mee rond. Onze redacteur spreekt de jongetjes aan en vraagt ze of ze willen laten zien wat ze hebben en wat ze ermee van plan zijn. De kinderen geven aan dat ze hebben gekeken naar het siervuurwerk en dat ze daarna naar de afsteekplek liepen en het stuk vuurwerk aantroffen. Het is nog niet ontploft. De jongens wilden het meenemen naar huis 'om het zelf met oud en nieuw af te gaan steken'. Dat lijkt Koffeman niet verstandig en hij vraagt of de kinderen het aan hem willen geven. Dat doen ze.



Iede Klaas Koffeman vraagt de jongens mee te lopen naar het politiebureau dat vlak om de hoek ligt. Doel is om het vuurwerk daar af te geven. Ondertussen legt hij de kinderen uit dat het stuk vuurwerk mogelijk gevaarlijk is. De jongens zien de ernst van de situatie in en lopen mee.

In het politiebureau van Urk blijken zaterdagmiddag rond 18:00 uur geen politieagenten aanwezig te zijn. Bij aanbellen wordt er normaal gesproken telefonisch doorgeschakeld naar een dienstdoende agent. Maar na meerdere minuten proberen wordt er zaterdagmiddag geen verbinding gemaakt.



Omdat er op dat moment kinderen aanwezig waren, nam Koffeman de beslissing om het vuurwerk zelf mee te nemen en de omstandigheden rond de vondst te gaan onderzoeken. Op dat moment was nog niet duidelijk om wat voor soort vuurwerk het precies ging.



Wat is dit voor vuurwerk?

De vondst van het vuurwerk wordt op zondag en maandag gedeeld met de eindredacteur en hoofdredacteur van Omroep Flevoland. Er wordt besloten de herkomst van het vuurwerk te onderzoeken. Op maandag wordt aan de hand van een foto van het etiket aan een vuurwerkexpert gevraagd waar we mee te maken hebben.



Het blijkt een vuurwerkshell te zijn van een Poolse importeur. Op het etiket valt te lezen dat er 312 gram explosief materiaal in zit. Volgens de Poolse veiligheidseisen moet het vuurwerk in een speciale buis of mortier de lucht ingeschoten worden. Het vuurwerk is van de zwaarste categorie F4.



Er wordt op het etiket ook vermeld dat minimaal 96 meter afstand gehouden moet worden. Op 120 meter afstand heeft de knal van de shell een geluidsniveau van 116 decibel. Dat valt te vergelijken met een brandweerwagen met loeiende sirenes vlak naast je.



Contact met de politie

Op maandag wordt de politie Midden-Nederland gevraagd of er een vuurwerkexpert beschikbaar is. Op dinsdagochtend wordt de politie geïnformeerd over de vondst van het vuurwerk en het feit dat er een journalistiek verhaal van wordt gemaakt. In de melding wordt de vondst specifiek beschreven en nadrukkelijk vermeld dat de redacteur de shell na het onderzoek zo snel en veilig mogelijk wil afgeven. De politie reageert geschrokken op de vondst en op het feit dat de shell nog in persoonlijk bezit is. Daarop wordt bij de politie intern gekeken hoe het explosief op dinsdag opgehaald kan worden. Dat resulteert uiteindelijk in de inzet van de EOD.



De politie laat weten dat wanneer dergelijke stukken vuurwerk gevonden worden, er altijd 0800-8844 gebeld kan worden. Ook 112 was in dit geval een optie geweest. Zeker als een politiebureau ter plaatse op dat moment dicht is of onbereikbaar.



Wat vinden de ouders van de 'gelukkige vinders'?

Maandagavond spreekt Koffeman met de vader en moeder van één van de kinderen die het vuurwerk zaterdag vonden. Ze zijn blij dat voorkomen kon worden dat de jongens het zelf mee naar huis namen. Maar ze zijn ook geschrokken dat dit soort vuurwerk op straat ligt. Ze hopen dat er bewustwording komt bij degenen die dit vuurwerk afsteken. Maar ook bewustwording bij ouders, zodat die hun kinderen waarschuwen over de gevaren van rondslingerend vuurwerk.



Zijn er getuigen van het afgestoken vuurwerk?

Op zaterdagavond werd het vuurwerk op de grond afgestoken, midden tussen winkels, woonhuizen en een bushalte. Ook is er een tankstation vlakbij. Mensen die het zagen gebeuren, vertelden naderhand dat het er een stuk extremer aan toeging dan ze de laatste tijd al gewend zijn geraakt. Het siervuurwerk knalde dwars door de straat en tegen ramen aan. Een persoon die ging kijken wat er aan de hand was, werd volgens een getuige op zijn schouder geraakt.

Reacties

14-12-2019 21:55:34 Khitchakut

Erg interessant artikel om te lezen, absoluut! Maar ik zie geen link met WMR?

14-12-2019 22:03:30 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 10.728

OTindex: 13.714

S Nederand bananenrepubliek: "In het politiebureau van Urk blijken zaterdagmiddag rond 18:00 uur geen politieagenten aanwezig te zijn. Bij aanbellen wordt er normaal gesproken telefonisch doorgeschakeld naar een dienstdoende agent. Maar na meerdere minuten proberen wordt er zaterdagmiddag geen verbinding gemaakt".



Ja, wie gaat er nou op zaterdag 18.00 uur de politie lastig vallen? Die zijn dan toch vrij! En waar ging het nou nog om, gewoon een vuurwerkbom, nou dat is toch niets bijzonders. Tjee, om daar nou de politie mee lastig te vallen en nog wel in hun vrije tijd.

14-12-2019 22:07:48 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 76.557

OTindex: 33.170

een kettingreactie is snel op gang

15-12-2019 01:48:38 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 41.597

OTindex: 22.179



Volgens het artikel kon 0800-8844 gebeld worden en in dit geval zelfs 112. Nou kom ik persoonlijk zo weinig met de politie in aanraking dat het 0800 nummer mij ten enen male onbekend is. En om 112 te bellen voor een niet ontploft stuk vuurwerk? Als ze dat serieus menen krijgen ze het nog druk de komende tijd.

Om wat voor reden dan ook schiet de politie schromelijk te kort.



Om wat voor reden dan ook schiet de politie schromelijk te kort.

Mijn "wijk"agent, mocht die functie nog bestaan, heeft zijn bureau 30 km verderop, met vier dorpen ertussen. @Khitchakut : In deze vind ik, net als @De Paus die link in het feit dat je niet op een normale manier de bevoegde autoriteiten kunt inschakelen.Volgens het artikel kon 0800-8844 gebeld worden en in dit geval zelfs 112. Nou kom ik persoonlijk zo weinig met de politie in aanraking dat het 0800 nummer mij ten enen male onbekend is. En om 112 te bellen voor een niet ontploft stuk vuurwerk? Als ze dat serieus menen krijgen ze het nog druk de komende tijd.Om wat voor reden dan ook schiet de politie schromelijk te kort.Mijn "wijk"agent, mocht die functie nog bestaan, heeft zijn bureau 30 km verderop, met vier dorpen ertussen.

15-12-2019 01:55:23 Khitchakut

@Emmo : Quote:

Bij aanbellen wordt er normaal gesproken telefonisch doorgeschakeld naar een dienstdoende agent.



Dat betekent dat er om wat voor reden dan ook die bewuste zaterdag om 18:00 iets niet goed gegaan is, immers, normaliter krijg je een agent aan de lijn.

Nogmaals, ik zie geen link met WMR, er is iets misgegaan, dat kan..



Dat betekent dat er om wat voor reden dan ook die bewuste zaterdag om 18:00 iets niet goed gegaan is, immers, normaliter krijg je een agent aan de lijn.Nogmaals, ik zie geen link met WMR, er is iets misgegaan, dat kan..

