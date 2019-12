Illegale picknicktafel op het Kapelleveld drijft Stadjers tot wanhoop

Een echtpaar uit Groningen ligt met de gemeente in de clinch over een picknickbank. De bank verstoort het woongenot van dit stel. Beide partijen stonden woensdagmorgen voor de rechter in Groningen.



Het verhaal begint in de zomer van 2018. Bewoners van het Kapelleveld in de wijk De Hoogte plaatsen op de groenstrook bij de huizen een picknicktafel, waar spelende kinderen wat kunnen drinken. Dit tot ergernis van de twee bewoners. Zij zijn bang dat de picknicktafel voor overlast zorgt en hangjongeren aantrekt.



De twee zoeken contact met de gemeente Groningen en eisen dat de picknicktafel wordt verwijderd. Volgens de regels mag hij er immers niet staan.



De gemeente stuurt daarop in de zomer van 2018 meerdere keren boa's naar de beruchte plek, maar die treffen geen overlast aan. Wel wordt aan de buurtbewoners van het Kapelleveld gevraagd om opgehangen lampjes te verwijderen.



Om tot een oplossing te komen stelt de gemeente Groningen een 'straatgesprek' voor, zodat alle bewoners weer nader tot elkaar kunnen komen. De twee willen hier echter niet aan meedoen. Daarop besluit burgemeester Peter den Oudsten om de picknickbank te verwijderen.



Verkeerde rechter

Ondanks stapels brieven, veel telefoontjes en een gesprek met een mediator staan de gemeente Groningen en het echtpaar woensdagmorgen toch voor de bestuursrechter.



Het tweetal eist een schadevergoeding van de gemeente voor de kosten van hotelovernachtingen die zij hebben moeten maken vanwege geluidsoverlast en het geluidsdicht maken van hun huis.



De rechter moet het stel echter al snel teleurstellen. Ze zitten namelijk niet op de goede plek. Voor een schadevergoeding moeten de twee bij de civiele rechter zijn. Wel erkent de rechter dat het lang heeft geduurd voordat er wat gebeurde met het verzoek om het bankje te verwijderen.



'Daar heeft de ombudsman u ook gelijk in gegeven. Het is voor mij wel duidelijk dat de burgemeester eerst op zoek wilde naar een oplossing om de boel niet verder te laten escaleren. Het is mij ook duidelijk dat de zaak voor u toen al te ver was.'



Huis te koop

Of het stel alsnog de stap naar de civiele rechter maakt, weten ze nog niet. Wel heeft de hele gang van zaken ervoor gezorgd dat ze het vertrouwen in de gemeente Groningen voorgoed kwijt zijn. Ze hebben daarom hun huis te koop gezet.



Voor de buurtbewoners van het Kapelleveld is er een oplossing gekomen. Inmiddels staat er een nieuwe picknicktafel, die geplaatst is met toestemming van de gemeente.





