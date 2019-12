Dode schapen gedumpt in sloot en niemand die ze opruimt

UTRECHTSE HEUVELRUG - Op de grens van Woudenberg en Overberg zijn drie dode schapen gedumpt in een sloot.



Volgens medewerker Bas Zuidhof van Dierenambulance de Heuvelrug liggen de schapen er al drie dagen. "Het bizarre is: ProRail, Woudenberg en Rijkswaterstaat steggelen nog over de vraag wie de dieren moet ruimen. De gemeente en Rijkswaterstaat vinden dat ProRail verantwoordelijk is, maar de partijen komen er niet uit. Ondertussen rijden er kinderen langs die de schapen zien liggen. Te gek voor woorden."



Jasmijn Strootman van Dierenambulance Woudenberg zegt dat het niet de eerste keer is dat op die plek schapen zijn gevonden. De dieren hebben geen chip in hun oor. Het lijkt er dus op dat iemand de dieren daar heeft gedumpt. Een mogelijk motief kan zijn dat het geld kost om via de reguliere weg dode schapen af te laten voeren.



Volgens Strootman gaat ProRail de dieren woensdag weghalen.

Reacties

14-12-2019 15:19:36 Mamsie

Oudgediende







Quote:

Volgens Strootman gaat ProRail de dieren woensdag weghalen.



En hiermee ook ouwe koeien uit de sloot halen.... En hiermee ook ouwe koeien uit de sloot halen....

14-12-2019 16:42:33 Grouse

Erelid







Hoe langer ze wachten, hoe harder ze gaan stinken.

14-12-2019 17:14:18 tonktwee

Senior lid







@Grouse : Als ze lang wachten lopen ze zelf weer weg.

14-12-2019 17:17:21 Grouse

Erelid







Quote:

Ondertussen rijden er kinderen langs die de schapen zien liggen. Te gek voor woorden.

Is dat het grootste probleem?

Is dat het grootste probleem?

