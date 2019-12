Buurt leert gebarentaal om doof kindje te begrijpen

NEWTON - Drie jaar geleden kwam de familie van Samantha Savitz in het Amerikaanse Newton wonen. De voorstad van Auburndale werd gekozen als plek om ee

Ach, dit is nou écht een feel good artikeltje, leuk om te lezen

dat is een mooi gebaar van al die mensen

Dat is ook leuk om met je buren samen te doen.

Even een domper op de vreugde. Kindje komt buiten het pitoreske en sociale dorpje en merkt dat geen mens haar meer begrijpt. Pas wanneer het kind uit frustratie dat ene universele eenvingerig gebaar gebruikt is er herkenning maar ook onbegrip. Welkom in de grote wereld meid.