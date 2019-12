Burgemeester verbiedt inwoners te sterven in het weekend of op feestdagen

Een Franse burgemeester heeft afgelopen weekend een decreet uitgevaardigd dat inwoners verbiedt om op het grondgebied van de gemeente te sterven tijdens het weekend of op feestdagen. Met het absurde decreet, dat voor onbepaalde duur geldt, wil ze “een absurde situatie” aankaarten.



“Het is voor inwoners voor onbepaalde tijd verboden op het grondgebied van onze gemeente te sterven op zaterdag, zondag of op feestdagen”, zo citeert de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws uit het decreet. Burgemeester Isabelle Dugelet van La Gresle, een dorpje in de Loire met 850 inwoners, wil er het artsentekort in de regio mee aankaarten. Buiten de reguliere werktijden blijkt het heel moeilijk om een dokter te kunnen raadplegen.



,,Onlangs moest ik bij een sterfgeval meer dan tweeënhalf uur rondbellen voordat ik een arts kon vinden die de dood kon komen vaststellen”, zegt de burgemeester. ,,Een gebrek aan respect voor de overledene en zijn familie. Een absurde situatie die vraagt om absurde regels.”



Het kost de inwoners van Dugelets gemeente vaak grote moeite een beschikbare dokter te vinden. De artsen of hun patiënten moeten veel kilometers afleggen om elkaar te ontmoeten. ,,Een belangrijk probleem op het platteland”, zegt Dugelet. ,,Ik praat er al jaren over met politici, maar er verandert niets.”



