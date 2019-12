Vrouw botst op snelweg tegen kruiwagen en zoekt eigenaar

De 19-jarige Eline Grapendaal kwam vorige week maandag met de schrik vrij toen ze op de A9 ineens een kruiwagen onder haar auto kreeg. Wel raakte haar auto flink beschadigd. Van de eigenaar van de kruiwagen ontbreekt vooralsnog ieder spoor.



"Gelukkig kon ik de daarna veilig de vluchtstrook op rijden", zegt Eline. "Het is niet zo dat ik nu graag iemand wil straffen, maar ik wil het vanwege de schade wel graag afhandelen met de verzekering."



De kruiwagen is van een aanhanger afgevallen. Volgens een getuige gaat het om een zwarte auto met vierwielaandrijving. Op de zijkanten van de kruiwagen zijn de letters BP of BR gespoten met gele verf.



Het ongeluk gebeurde maandag 2 december om 06:30 uur op de A9 richting Alkmaar, net voorbij de oprit Heemskerk. De eigenaar en getuigen kunnen zich melden bij de politie Beverwijk.

Reacties

13-12-2019 14:40:15 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 35.581

OTindex: 74.383

Quote:

De kruiwagen is van een aanhanger afgevallen. Volgens een getuige gaat het om een zwarte auto met vierwielaandrijving.



Sjiek kruiwagentje dus. Sjiek kruiwagentje dus.

13-12-2019 14:42:00 venzje

Oudgediende



WMRindex: 16.330

OTindex: 4.887

Och jee, dat overkwam mij ook eens bijna bij Vught.

Het was in de avondspits en ik had het druk met het in de gaten houden van het verkeer om me heen, toen ik iets door de lucht zag vliegen dat uit een aanhanger waaide. Omdat ik op de auto voor mij moest letten, zag ik het in eerste instantie niet goed en dacht ik dat het een grijze vuilniszak was, ook omdat het leek te dwarrelen. Maar toen het links van mijn voorbumper op de rand van het asfalt terechtkwam, sprongen de vonken eraf: inderdaad een kruiwagen.

13-12-2019 15:06:59 stora

Stamgast



WMRindex: 17.147

OTindex: 2.285

Toen ik klein was ging ik met mijn vader mee achterop de brommer, een zundapp en op de terugweg in de polder kwam ons een vrachtwagen tegemoet met lege melkbussen en 1 van die melkbussen viel van die wagen precies op de voorwiel van de brommer.

En het volgende moment lagen we in het prikkeldraad.

13-12-2019 15:13:16 Sjaak

Moderator



WMRindex: 19.247

OTindex: 36.426

Ik reed eens met mijn BMW met zijspan op een Franse provinciale weg. Van een tegemoet komende truck met oplegger donderde een stalen wielblok en miste mijn linkervoet op een haartje.

