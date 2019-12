TESO overweegt aangifte na dragrace op veerboot Texelstroom

TEXEL - Een filmpje waarbij twee auto's een 'dragrace' houden op het autodek van de Texelstroom heeft tot woede geleid bij TESO-directeur Cees de Waal. Volgens hem overweegt TESO zelfs aangifte te doen.



Dat schrijft onze mediapartner Texelse Courant.



Het filmpje kwam terecht op Dumpert en kwam zodoende al snel op veel social mediakanalen terecht. De reacties verschilden van grote hilariteit tot boosheid en de vraag hoe dit kon.



Onbezonnen actie

De Waal geeft uitleg: "Het betreft een onbezonnen actie van ROC-studenten, die gisteren aan boord waren van de Texelstroom, omdat zij tijdens de veiligheidstrainingen - die TESO deze week op dit schip houdt - een rol vervullen in een aantal trainingsscenario's. Tussen de scenario's door hebben zij zich helaas op deze wijze ernstig misdragen."



Aangifte is niet ondenkbaar, zegt hij. "We overwegen om aangifte te doen vanwege de gevaarlijke situatie die zij hebben veroorzaakt. Dankzij adequaat ingrijpen van onze medewerkers zijn ongelukken voorkomen."

Reacties

13-12-2019 10:20:51 Khitchakut

Dom? Zeker, maar echt gevaarlijk leek het mij niet, er was letterlijk geen kip te zien. En aangifte doen waarvan? Er is niets beschadigd noch heeft iemand letsel opgelopen. Storm in een glas water vind ik..

13-12-2019 10:35:43 venzje

Oudgediende



WMRindex: 16.330

OTindex: 4.887





En er zijn wel degelijk pluimveebedrijven op Texel, maar kippenvervoer vond deze keer inderdaad niet plaats. @Khitchakut : Klopt als een bus. Het Marsdiep is nauwelijks meer dan een glas water, maar het kan er wel spoken.En er zijn wel degelijk pluimveebedrijven op Texel, maar kippenvervoer vond deze keer inderdaad niet plaats.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: