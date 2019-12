13-12-2019 10:53:38

Wat een kul!Hoewel er natuurlijk altijd wel een gek zal zijn die zijn kind naar een plak platgeslagen gehakt zal noemen. Ouders doen hun kinderen op dit gebied de ergste dingen aan, dus waarom dit niet.Maar voor één jaar je naam officieel laten veranderen om kans te maken op een appartement?Voor je achternaam is een goede motivatie nodig (waarschijnlijk een betere dan dit), want dat vereist een Koninklijk Besluit.Je voornaam is een stuk eenvoudiger en kun je bij de gemeente laten doen, wanneer:•je Belg, erkende vluchteling of staatloze bent•de nieuwe voornaam niet voor verwarring zorgt•de nieuwe voornaam de verzoeker niet kan schaden•de nieuwe voornaam anderen niet kan schaden.Ik ben voor dit hambogeval niet zo zeker van de punten 2 en 3.Overigens nog een sympathieke kanttekening: transgenders betalen slechts 10% van het tarief.