Duitser opgepakt die in politieauto stapt na ongeluk: Ik wil blowen!

BERG EN DAL - Een niet alledaags tafereel in Berg en Dal dinsdagavond: een Duitse automobilist is opgepakt nadat hij op de Oude Kleefsebaan in een politieauto stapte na een ongeval. Agenten konden hem er op tijd uit trekken.



Het eenzijdige ongeval waarbij de Duitser betrokken was gebeurde rond 20.00 uur. De auto met een Duits kenteken raakte een lantaarnpaal, begon te tollen en kwam tot stilstand tegen een hekwerk. De Duitse bestuurder bleef ongedeerd.



Tijdens de ondervraging door agenten wist de man in een politieauto te stappen. Hij ging achter het stuur zitten en trok de deur dicht. De agenten hebben hem eruit getrokken en direct in de boeien geslagen.



De bestuurder had geen alcohol of drugs op, aldus de politie. Hij zou in een psychose verkeren en schreeuwen dat hij naar een coffeeshop wilde gaan om daar te blowen.



Omdat de man geen strafbaar feit heeft gepleegd, wordt nog overlegd over de verdere afhandeling van deze zaak.

Reacties

12-12-2019 14:18 botte bijl

Stamgast



het is waar dat sommige Duitsers alle bakerpraatjes over softdrugs geloven, maar inderdaad, wat moet de NL-politie daar op dat moment mee het is waar dat sommige Duitsers alle bakerpraatjes over softdrugs geloven, maar inderdaad, wat moet de NL-politie daar op dat moment mee

12-12-2019 14:54 venzje

Oudgediende



Daarnaast is blowen als je een psychose hebt niet de allerbeste keuze.

