Personeel staat oog in oog met wild zwijn in fabriekshal in Eersel

EERSEL - Twee woonwijken in Eersel kregen onlangs bezoek van een groepje wilde zwijnen. In dezelfde periode schrokken medewerkers van een Eersels bedrijf zich een hoedje toen er opeens een everzwijn hun fabriekshal in kwam stuiven.



De medewerkers van kunststof kozijnenbedrijf Profel Nederland-gevestigd op industrieterrein De Haagdoorn-schrokken zich een hoedje toen zij na een lange werkdag ineens oog in oog stonden met het dier. ,,Mijn collega’s waren net klaar met werken. Ze wilden net haar huis gaan. Toen zij de deur openden van de fabriekshal schoot het zwijn plotseling naar binnen,”aldus Bas Sallaerts van Profel Nederland.



De medewerkers wisten het everzwijn naar buiten te drijven, het buitenterrein van het bedrijf op. Daar rende het beest nog wat verward rond, en beukte daarbij tegen het aanwezige hekwerk.



Het wilde varken verdween daarna weer met onbekende bestemming. Voor het bedrijf is het alleen maar gissen hoe het dier op deze zeer ongebruikelijke locatie terechtkwam. Sallaerts: ,,Wellicht is het vanuit de kant van de A67 gekomen, en heeft het zich schuilgehouden in het bosje vlakbij ons industrieterrein.”



Eind vorige maand lieten wilde zwijnen zich ook al zien in de woonwijken de Molenakkers en Kerkebogten, waar zij in tuinen zijn gespot. Hieronder een korte video van wilde varkens die met grote snelheid door de Mgr. De Haasstraat (Molenakkers) rondrennen. In Kerkebogten werd een groepje van zo’n vijf zwijnen gesignaleerd.

12-12-2019 08:17:08 botte bijl

het beest is weer weg, dus de spontaan ingelaste kerstBBQ wordt niks

Laatste edit 12-12-2019 08:22 Dat Zwijn heeft gezwijnd dat Obelix er net even niet was

12-12-2019 12:02:40 sleeper

@Mamsie : Dan liever niets op de grill

12-12-2019 14:34:55 botte bijl

als het aan mij ligt, dan is vegetarisch barbeknoeien iets met stukjes fruit (o.a. ananas) en deeg aan stokjes, in de zomer



