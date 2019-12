Vrouw stormt huwelijksceremonie echtpaar binnen en schreeuwt: Ik moest het zijn!

Een bruid kreeg de schrik van haar leven toen een vrouw haar huwelijksreceptie binnenstormde en schreeuwde: “stop de ceremonie, ik moest het zijn!”Stacey Owen vreesde dat de vrouw een ‘gekke ex-vriendin’ was van haar echtgenoot Keri toen ze haar grote dag interrumpeerde gekleed in een trouwjurk.Het koppel bevond zich op de dansvloer in de Ty Newydd Country Hotel in Aberdare, Wales, toen de vrouw de ruimte binnenrende en Kerri met een boeket bloemen op zijn hoofd begon te slaan.Maar binnen enkele seconden realiseerde Stacey zich dat het een grap was, die was opgezet door haar bruidsmeisje Jackie Lewis.De ‘gekke ex’ was in feite komediante January Rees.January zei later dat ze in eerste instantie nerveus was, omdat het de eerste keer was dat zij zoiets moest doen.“Jackie belde me op en zei ‘Jan, ik hoop dat je in staat bent om dit te doen’. Het kon anders uitpakken, maar gelukkig liep het goed uit. In het begin waren alle gasten geschrokken; ook de bruid en de bruidegom. Uiteindelijk barstten ze in lachen uit, toen men doorhad wat er aan de hand was.”