Kat duwt meisje van negende verdieping

In Rusland is een 7-jarig meisje van het balkon gevallen door toedoen van haar eigen kat. Ze viel zo’n dertig meter naar beneden en raakte wonder boven wonder niet ernstig gewond. Ze verkeerde wel in shock.



Het meisje zou de kat in haar rugzak hebben gestopt omdat ze samen wilde gaan wandelen. Terwijl ze op het balkon op haar moeder stond te wachten, probeerde de kat uit de rugzak te krabbelen. In een poging daartoe zette de kat zich af tegen de rug van het meisje, waardoor ze haar evenwicht verloor en naar beneden viel.



Dankzij een dik pak sneeuw en haar dikke winterkleding liep het meisje slechts lichte verwondingen op. Volgens de doktoren heeft het meisje veel geluk gehad en kon het incident in een drama zijn geëindigd. Yevgeny Zalov, politiewoordvoerder, verklaarde tegenover Russische media dat het meisje in shock verkeerde toen ze naar het ziekenhuis werd vervoerd. De kat raakte niet gewond.

Reacties

11-12-2019 12:09:22 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 35.567

OTindex: 74.359

Iets snap ik toch niet.... had dat balkon dan geen deugdelijk hek dat meer dan één meter hoog was?

Of was er helemaal geen hek, ik begrijp er geen ene bal van!

11-12-2019 12:35:08 Khitchakut

@Mamsie : Ach, wat scheelt het? Slechts één woord: Raam i.p.v. balkon

11-12-2019 12:39:48 venzje

Oudgediende



WMRindex: 16.308

OTindex: 4.879

@Khitchakut : Dan wordt het nóg vreemder: "Terwijl ze op het raam op haar moeder stond te wachten..."

11-12-2019 14:03:53 Khitchakut

@venzje : Oké, jij je zin, dan vervangen we ook "op" door "bij".. Zo goed?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: