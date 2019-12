Overval buurtwinkel Zaandam: zoektocht naar dader met gele onderbroek

ZAANDAM - Aan de Kepplerstraat in het centrum van Zaandam is onlangs een overval gepleegd bij een buurtwinkel. De politie zoekt naar de mogelijke dader, die een opvallend signalement heeft.



De persoon zou namelijk een grote shoppertas van de Action bij zich hebben en zijn gele onderbroek zou zichtbaar zijn. Ook droeg de gezette man van ongeveer 35 jaar een bloemetjes T-shirt.



De overval op de tabakshop op de hoek met de Burgemeester Smitstraat gebeurde rond kwart over vijf.



De Kepplerstraat is haaks op de Peperstraat in Zaandam. Er zitten veel winkels en horecazaken. Er is een Burgernet-bericht uitgestuurd.

Reacties

10-12-2019 15:05:11 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 35.560

OTindex: 74.348

Gele onderbroek..... heeft de dader zelf van angst in zijn broek gepiest?

10-12-2019 15:18:41 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 10.719

OTindex: 13.694

S Nou, dit keer was IK het niet, hoor. Ik draag nooit onderbroeken onder mijn pausjurk en ook niet onder mijn inbreek kloffie

10-12-2019 15:24:33 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 5.655

OTindex: 7.731



(Althans dat hoop ik.... Je gaat niet dagenlang in dezelfde kleren rondlopen... Getsie...)



Laatste edit 10-12-2019 15:25 Ehh... Volgende dag is die gezette man niet meer te vinden omdat ie zijn onderbroek verschoond heeft en geen bloemetjes T-shirt meer aan heeft...(Althans dat hoop ik.... Je gaat niet dagenlang in dezelfde kleren rondlopen... Getsie...)

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: