Amsterdamse restaurants vragen aanbetaling voor reservering

Veel restaurants in Amsterdam grijpen in tegen mensen die niet komen opdagen bij een reservering. Door zogenoemde 'no shows' lopen de restaurants veel geld mis.



Zo'n 2,5 jaar geleden begon reserveringsbedrijf Formitable met het vragen van een aanbetaling bij een reservering. Het systeem verwerkt 1,2 miljoen euro aan aanbetalingen per maand. 78 procent daarvan komt van Amsterdamse restaurants, meldt Het Parool.



Vooral tijdens de feestdagen zijn de restaurants al snel volgeboekt. Als iemand dan niet komt op dagen, loopt een restaurant veel geld mis. Door de aanbetaling is het voor gasten een grotere stap niet op te komen dagen en anders krijgen de restaurants in ieder geval wat inkomsten.



Gemiddeld vragen restaurants 27 euro per persoon, met kerst is dat zelfs 52 euro.

Reacties

09-12-2019 21:46:32 Mamsie

Ik kan die restauranthouders wel begrijpen. Het schijnt op campings ook een vervelend probleem te zijn, wel reserveren maar niet op komen dagen.

09-12-2019 22:37:52 Grouse

Triest dat het nodig is.

09-12-2019 22:40:37 botte bijl

bepaalde klanten maken het er dus naar, en van tevoren weet je niet welke klanten dat zijn

