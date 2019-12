Dronken wasbeer waggelt op Duitse kerstmarkt

Een dronken wasbeer heeft op de kerstmarkt in het Duitse Erfurt opzien gebaard. Veel bezoekers van de markt grepen naar hun mobieltje om de waggelende gang van het dier vast te leggen



Waarschijnlijk had de wasbeer restjes glühwein uit weggegooide bekertjes genuttigd. Het dier viel uiteindelijk midden op de markt in slaap. Een beveiliger hield daarna een oogje in het zeil tot de brandweer arriveerde die de wasbeer naar de dierenopvang bracht, aldus Duitse media.



De wasbeer is al een aantal jaren bezig aan een flinke opmars in de deelstaat Thüringen en elders in het oosten van Duitsland. Volgens de Duitse jagersvereniging gaat het om een soort die oorspronkelijk uit de Verenigde Staten komt en die haar verspreidingsgebied sinds 2006 meer dan verdubbeld heeft.

Die had dus een lollige dag gehad!

