Dierenbeul steekt stok van meer dan twintig centimeter in achterste van kat

MAARSSEN - Een kat is maandag ernstig mishandeld in Maarssen. Volgens de politie heeft iemand een houten stok van meer dan 20 centimeter in het achterste van het dier gestoken.



Kater Bello kwam maandagmiddag strompelend thuis. De eigenaar ontdekte al snel dat er iets was en zag iets uit het achterwerk steken. Het bleek te gaan om een stuk hout, mogelijk een tak. De kat is daarop direct naar de dierenarts gebracht en met spoed behandeld.



Volgens de politie gaat het naar omstandigheden goed met Bello. De eigenaar heeft aangifte gedaan en de politie doet onderzoek. In de omgeving van de Zwanenkamp is buurtonderzoek gedaan.



Een woordvoerder van de politie noemt de mishandeling "barbaars" en roept getuigen op zich te melden. "Dit kan niet onbestraft blijven."

Reacties

08-12-2019 18:08:19 tonktwee

Senior lid

WMRindex: 474

OTindex: 1

Wnplts: dorst

Jullie weten vast wel iets te doen bij de dader als die gepakt word, ik in ieder geval wel.

08-12-2019 20:02:33 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 35.551

OTindex: 74.330

Getverrrr, wat heb je toch idioten op de wereld! Wie doet zoiets nou bij een weerloos wezen, wie is er zo intens gemeen?

08-12-2019 21:17:14 Khitchakut

Nee, ik zeg niet wat ik denk, dan krijg ik een ban, op zeker...

08-12-2019 22:39:46 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 76.460

OTindex: 33.125

wat is er mis met iemand die daartoe in staat is

