Wat de ouderen onder ons lijken te vergeten is dat tegenwoordig de meeste Nederlanders, de jongere generatie vooral, zo ongeveer tweetalig is. Of je het nu leuk vindt of niet, veruit het overgrote deel van de jongere Nederlandse bevolking spreekt uitstekend Engels.Nederlands is een zeer ongemakkelijke taal, internationaal gezien bedoel ik. Onze uitspraak van Nederlandse woorden klinkt in de oren van niet-Nederlanders alsof we verkouden zijn en onze keel schrapen.Engels is veel vriendelijker qua uitspraak en ligt veel prettiger in het gehoor. Het is zinloos om het te ontkennen, Engelse woorden integreren steeds meer in onze taal.Ik snap best dat taalpuristen hier onpasselijk van worden, maar talen leven, talen ontwikkelen zich. Een van die ontwikkelingen is dat we 'vreemde' woorden toevoegen aan onze taal.En wie weet, misschien was een van de overwegingen om het 'Winter Fever' te noemen, (Winterfever is eigenlijk verkeerd), het idee om het evenement een wat meer internationale allure te geven?Persoonlijk? I don't care.. Oh, wat zeg ik nou?