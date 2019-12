Automobilist kiest in duisternis in Deventer voor verkeerde parkeerhaven

Een automobilist in Deventer nam het begrip ‘parkeerhaven’ vrijdag wat al te letterlijk. Toen hij - in het donker - netjes meende in te parkeren, eindigde die manoeuvre in het water.



Op zoek naar een plekje bij de Derde Havenarm aan de Duurstedeweg zag hij aan zijn rechterhand eerst alleen parkeervakken voor elektrische auto's. Toen hij ook gewone plekken dacht te zien, had hij niet door dat hij al aan het eind van de kade was. Pas toen hij zijn auto de haven in stuurde had hij dat door. Plons.



Hij kon zichzelf redden door een raampje te openen en uit de auto te klimmen. Collega's op kantoor ontfermden zich daarna over hem. Spullen die in de haven dreven werden aan de kant gehaald.



Pas in de loop van de middag werd de auto geborgen. Het voertuig is total loss.



Reacties

08-12-2019 09:55:13 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 35.541

OTindex: 74.319

Wat merkwaardig dat er niets was om hem tegen te houden, geen paaltjes of iets dergelijks. En was er ook geen straatverlichting?

08-12-2019 11:27:31 tonktwee

Senior lid

WMRindex: 469

OTindex: 1

Wnplts: dorst

@Mamsie : Dat is vaak bij kades waar boten kunnen aanmeren om te kunnen laden/lossen.

08-12-2019 13:58:31 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 41.587

OTindex: 22.164

@tonktwee : Klopt. Dan willen paaltjes nog wel eens in de weg staan. Wat wel vaak aanwezig is, is een lage balk met hetzelfde doel: Voorkomen dat een forktruckchauffeur ietsje te ver doorrijdt.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: