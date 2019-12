Japanner aangehouden na overmatig bellen naar klantendienst

Japans telecombedrijf KKDI heeft de politie ingeschakeld nadat ze genoeg hadden gekregen van de ongeveer 24.000 telefoontjes die een man in twee jaar tijd naar hen had gepleegd. De man in kwestie belde gemiddeld 33 keer per dag naar de klantendienst van het bedrijf om zijn ongenoegen te uiten en technische vragen te stellen.



De 71-jarige man zou volgens een woordvoerder van de politie van Tokio gearresteerd zijn op basis van “frauduleuze belemmering van het bedrijfsleven”. Het telecombedrijf vroeg de politie om hulp toen het constante geklaag van de man het personeel van de klantendienst te veel werd, maar heeft nog geen officiële klacht ingediend.



Sommige medewerkers zouden zelfs de telefoon niet meer durven opnemen uit angst voor de “vloekende en tierende” man. Hij eiste dat ze zich in persoon bij hem kwamen verontschuldigen voor het overtreden van zijn contract. De Japanner verweet het bedrijf hun klanten oneerlijk te behandelen en gaf hen de schuld dat hij geen radiozenders kon ontvangen op zijn gsm. Naast klachten over zijn gsmabonnement stelde de man ook technische vragen, zoals hoe hij e-mails moest versturen of hoe hij lid kon worden van Netflix. Hij belde zowel met zijn eigen mobiele toestel als met openbare betaaltelefoons.



Het voorval is in Japan geen unicum: senioren zouden er vaak en op grote schaal telecombedrijven lastigvallen met technische vragen. Het wordt er als een groeiend probleem beschouwd.

Reacties

07-12-2019 18:34:06 Khitchakut

Gevolg van extreme vereenzaming wellicht? A cry for help?



.



Laatste edit 07-12-2019 18:34

07-12-2019 18:53:49 Lennox

Oudgediende



WMRindex: 7.831

OTindex: 1.339

. Als die eenzame senioren nou gezellig met elkaar bellen dan is het probleem opgelost

07-12-2019 19:24:39 Cubbie

Senior lid

WMRindex: 350

OTindex: 8

Wnplts: Eindhoven





Wanneer zij het idee krijgen dat een oudere meer uit eenzaamheid dan daadwerkelijk om technische problemen of zo bellen, verwijzen ze ze door naar die afdeling. Die maken dan afspraken om bijvoorbeeld iedere dag een half uurtje of zo te bellen om gewoon even te kletsen Ik mag geen namen noemen (vanwege dat mensen er dan zelf naar gaan vragen), maar ik weet dat hier in Nederland bepaalde bedrijven een speciale afdeling voor dit soort mensen hebbenWanneer zij het idee krijgen dat een oudere meer uit eenzaamheid dan daadwerkelijk om technische problemen of zo bellen, verwijzen ze ze door naar die afdeling. Die maken dan afspraken om bijvoorbeeld iedere dag een half uurtje of zo te bellen om gewoon even te kletsen

07-12-2019 19:27:37 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 76.437

OTindex: 33.113

mogelijk was die man toen hij zijn eerste smartphone kocht nog minder voorbereid dan ik en wist hij helemaal niet hoe het allemaal werkte

07-12-2019 19:31:29 Khitchakut

In die 2 jaar is hij gegarandeerd een expert geworden. Nee, ik hou het op eenzaamheid.. @botte bijl : Onzin, hij belt al 2 jaar dagelijks met dat bedrijf, gemiddeld 33x per dag. Dus hij weet hoe de telefoon werktIn die 2 jaar is hij gegarandeerd een expert geworden. Nee, ik hou het op eenzaamheid..

07-12-2019 19:38:57 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 76.437

OTindex: 33.113

@Khitchakut :

het bellen gaat dus, maar de rest het bellen gaat dus, maar de rest

07-12-2019 19:42:53 Khitchakut





Ook eiste hij dat men hem persoonlijk zou komen opzoeken om zich te verontschuldigen bij hem.. Kom op meid! Het is overduidelijk dat hij puur aandacht aan het zoeken was, meer niet.



Oh, en Google eens op Netflix en leer binnen 5 seconden hoe je lid kunt worden



@botte bijl : Nee lieve vriendin, lees het artikel, hij vroeg zelfs hoe hij lid kon worden van Netflix?Ook eiste hij dat men hem persoonlijk zou komen opzoeken om zich te verontschuldigen bij hem.. Kom op meid! Het is overduidelijk dat hij puur aandacht aan het zoeken was, meer niet.Oh, en Google eens op Netflix en leer binnen 5 seconden hoe je lid kunt worden

07-12-2019 19:45:53 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 76.437

OTindex: 33.113

@Khitchakut :

je kunt gelijk hebben, naar Netflix heb ik nog nooit gekeken.

ik dacht aan de kennis die kort na mij een smartphone kocht, en wat het een gedoe was om hem duidelijk te maken dat het ding niks deed zonder simcard



Laatste edit 07-12-2019 19:48 je kunt gelijk hebben, naar Netflix heb ik nog nooit gekeken.ik dacht aan de kennis die kort na mij een smartphone kocht, en wat het een gedoe was om hem duidelijk te maken dat het ding niks deed zonder simcard

07-12-2019 19:50:19 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 76.437

OTindex: 33.113

@Khitchakut :

in Thailand zou ik dat misschien ook willen, maar met al die Noordeuropese dingen op de kabel taal ik er niet naar in Thailand zou ik dat misschien ook willen, maar met al die Noordeuropese dingen op de kabel taal ik er niet naar

07-12-2019 20:03:13 Khitchakut

Wan kijkt alles op haar mobieltje, is te petieterig voor mij, zie ik geen flikker op



.



Laatste edit 07-12-2019 20:12 @botte bijl : Ik heb niet eens een tv, ik download enkele series die ik volg en kijk verder op Netflix, alles op de pcWan kijkt alles op haar mobieltje, is te petieterig voor mij, zie ik geen flikker op

07-12-2019 20:44:34 tonktwee

Senior lid

WMRindex: 463

OTindex: 1

Wnplts: dorst

@Khitchakut : Quote:

zie ik geen flikker op

Zelfs Abert Mol niet?

Zelfs Abert Mol niet?

07-12-2019 20:58:26 Khitchakut

@tonktwee : Goh, die is al zolang dood dat ik denk dat hij inmiddels al gereïncarneerd is

