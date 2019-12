Man met 12 duizend euro opgepakt na achtervolging

Agenten hebben in het centrum van Rotterdam een man opgepakt voor witwassen. Bij een controle werd voor 12 duizend euro bij de man gevonden.

De politie had in het centrum een stopteken gegeven aan een auto voor een controle. Daarop stapte de man, die bijrijder was in de auto, uit en zette het op een lopen.



Na een korte achtervolging werd de man opgepakt. Hij had het geldbedrag op zak. Omdat hij niet kon uitleggen hoe hij aan dat geld kwam, is hij opgepakt voor witwassen. De financiële rechercheurs van de Rotterdamse politie gaan verder onderzoeken hoe de man aan het geld gekomen is.

Reacties

07-12-2019 15:32:27 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 35.540

OTindex: 74.314

Met hard werken bijeen gespaard....

07-12-2019 16:13:19 allone

Oudgediende



WMRindex: 39.493

OTindex: 72.544

Als hij niet was gaan rennen hadden ze dat geld misschien helemaal niet gevonden.

07-12-2019 16:41:28 sleeper

Oudgediende



WMRindex: 5.925

OTindex: 12

Ik heb anders ook altijd al mijn spaargeld bij me.



Ik heb alleen niet veel gespaard.

07-12-2019 17:08:43 Lennox

Oudgediende



WMRindex: 7.831

OTindex: 1.339

. @sleeper : Dat scheelt dan een hoop problemen als je aangehouden wordt

07-12-2019 19:22:29 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 76.437

OTindex: 33.113

@sleeper :

gelijk heb je. als je dan iets leuks ziet, dan kun je het meteen kopen gelijk heb je. als je dan iets leuks ziet, dan kun je het meteen kopen

07-12-2019 20:44:33 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 10.713

OTindex: 13.686

S . Ze waren juist op weg naar Vaticaanstad toen de politie moeilijk begon te doen. Dus maak het geld maar snel over naar De Paus, Sint Pietersplein 1, Vaticaanstad. Alvast bedankt voor de moeite. Ja, dat zit zo: Die man wilde het geld graag schenken aan de Rooms-Katholieke kerk. Ze waren juist op weg naar Vaticaanstad toen de politie moeilijk begon te doen. Dus maak het geld maar snel over naar De Paus, Sint Pietersplein 1, Vaticaanstad. Alvast bedankt voor de moeite.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: