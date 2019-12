Tot aan knieën in de mest: 14 paarden uit ernstig vervuilde schuur gered

Veertien paarden zijn donderdag 28 november door de Dierenbescherming uit een zwaar vervallen schuur in West-Brabant gehaald. De paarden stonden op sommige plekken tot hun knieën in hun eigen uitwerpselen. Het is niet bekend in welk dorp de dieren werden aangetroffen.



Naar schatting stonden de dieren al zo'n 1,5 tot 2 jaar onder erbarmelijke omstandigheden in de donkere, vuile schuur. De paarden zijn meegenomen en naar een opvangadres gebracht. Daar zullen ze zorg krijgen. De eigenaar van de stal kan een Proces Verbaal verwachten, aldus de Dierenbescherming.



De schuur kwam in beeld na een melding bij de politie van iemand die zich zorgen maakte om het adres. Diegene beschreef het hele terrein als ‘een zooitje'. Toen agenten op de plek aankwamen troffen zij de paarden ernstig verwaarloosd aan in de schuur. De paarden stonden ieder afzonderlijk in geïmproviseerde boxen op een dikke laag mest. Sommigen zelfs tot hun knieën. De laag was ongeveer 1,5 meter hoog.



De politie schakelde de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) in. ,,Ik heb niet eerder zo’n ernstige welzijnsaantasting bij paarden gezien”, vertelt de inspecteur van de Dierenbescherming over zijn eerste indruk van de situatie.



De toplaag van de 1,5 meter hoge laag mest was nog nat waardoor de dieren nergens droog konden liggen. De paarden zakten ver weg in hun eigen uitwerpselen en daardoor konden de hoeven niet goed bekeken worden. Een groot aantal dieren bleek dan ook ernstig lange hoeven te hebben, ook wel Turkse sloffen genoemd.



‘Een erg pijnlijke aandoening voor de dieren. Een van de paarden kon niet goed in de benen komen, het dier moest ter plekke behandeld worden', aldus de dierenbescherming.



De LID en de politie zijn met een slijptol, breekijzers en rieken uren bezig geweest om de paarden te bevrijden uit hun benarde positie. ‘De dieren waren bang om van de berg mest af te moeten springen. Het was een behoorlijke klus’. De dieren krijgen op het opvangadres een schoonmaakbeurt, medische controle en de nodige verzorging.

Reacties

07-12-2019 12:08:58 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 35.534

OTindex: 74.302

Je verstand staat er toch bij stil....

