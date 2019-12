Succesondernemer van 18 reed rond in een dure wagen, maar nu is zijn bedrijf failliet

Splendid Media is failliet. Het bedrijf uit Bergschenhoek was een jaar geleden nieuws vanwege de jeugdige leeftijd van de oprichter en zijn levensstijl. De toen 18-jarige Roderick van Empel reed rond in een Audi Q7. Het merendeel van de tien medewerkers had een leaseauto. In een interview met deze krant zei hij ‘keihard aan te sturen op een gezonde cashflow’.



Daar is het tijdens het korte bestaan van Splendid Media nooit van gekomen. De inkomsten van het mediabedrijf, gespecialiseerd in webdesign, fotografie en bedrijfsfilms, bleven ver achter bij de uitgaven. Volgens het eerste faillissementsverslag ontvingen de personeelsleden een ‘aanzienlijk salaris bij hun functie’. Het verlies bedraagt in het eerste overzicht dat de curator heeft 53.000 euro. Dat is een eerste raming. De curator is nog maar net begonnen met het afhandelen van het faillissement. Hij rept over een gebrekkige administratie en een ruzie met de accountant, die het verkrijgen van inzage in de financiën bemoeilijken.



Grote schuldeiser is de Belastingdienst. De jonge ondernemer zou geen rekening hebben gehouden met de door hem te betalen loonbelasting. Van de tien werknemers was er op het moment van faillissement deze herfst nog maar eentje in dienst. Vier voormalig personeelsleden claimen nog achterstallig loon.



Van Empel (19) laat via een ‘externe adviseur’ weten dat hij niet kan reageren omdat de curator nu alle zeggenschap over de onderneming heeft.



Van Empel richtte Splendid Media in het voorjaar van 2018 op, nadat hij was gezakt voor z’n eindexamen. Hij had van z’n vader een jaar vrijaf gekregen om zich te bewijzen. Zou hij na dat jaar zijn leven niet op de rails hebben, dan moest hij terug naar school.



De jonge ondernemer houdt waarschijnlijk geen schuldenberg over aan zijn zakelijke avonturen. Alles komt voor rekening van de failliete bv.

Reacties

07-12-2019 11:13:59 Khitchakut

Quote "De jonge ondernemer houdt waarschijnlijk geen schuldenberg over aan zijn zakelijke avonturen. Alles komt voor rekening van de failliete bv."



Dat is eigenlijk best wel jammer, nu heeft hij niet echt een goede les geleerd en kan hij over een poos weer ergens mee op de fles gaan. Jammer.. Hij had best wel op een paar stevige blaren mogen zitten, kapsonenlijer..

07-12-2019 11:47:38 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 35.534

OTindex: 74.301

Ach, hij zal er best van geleerd hebben.

Een mens leert nu eenmaal meer van zijn mislukkingen dan van zijn successen.

En als je nog zo jong bent ga je weleens op je bek, zo is het leven.

07-12-2019 11:54:27 tonktwee

Senior lid

WMRindex: 460

OTindex: 1

Wnplts: dorst

Quote:



de curator is nog maar net begonnen met het afhandelen van het faillissement. Hij rept over een gebrekkige administratie en een ruzie met de accountant, die het verkrijgen van inzage in de financiën bemoeilijken.

Waarschijnlijk heeft pappa wel advies gegeven een bv te beginnen. Andere ondernemers steunen hem, lees https://www.ad.nl/rotterdam/topondernemers-steunen-roderick-faillissement-betekent-niet-dat-je-mislukt-bent~aa4385f0/

Brallers onder elkaar. @Khitchakut : Kapsoneslijer, ach. Een kind wat van zijn vader (die denk ik zo een patser is met veel geld) had zijn zoontje moeten begeleiden en in de gaten moeten houden. 't Menneke kán geen ervaring hebben en heeft daarom grove fouten gemaakt. Dat blijkt wel uit het volgende;Waarschijnlijk heeft pappa wel advies gegeven een bv te beginnen. Andere ondernemers steunen hem, lees https://www.ad.nl/rotterdam/topondernemers-steunen-roderick-faillissement-betekent-niet-dat-je-mislukt-bent~aa4385f0/Brallers onder elkaar.

07-12-2019 12:36:20 Khitchakut

@tonktwee :



Iedereen met een klein beetje verstand in de kop weet dat het normaliter de eerste drie jaar aanpoten is, en als je dan geluk hebt en jouw bedrijfje floreert, ja dan mag je denken over een wat meer patserige bak..



Wat voor advies zijn ouwe heer heeft gegeven weten we niet, alles wat we weten is dat hij 'm 1 jaar heeft gegeven om er iets van te maken, veel te kort! @Mamsie : Kijk, dat hij op z'n bek is gegaan is niet iets waar ik leedvermaak om heb, maar als je een startend bedrijf hebt en je rijdt zelf rond in een Audi Q7, (beginprijs +90.000 Euro!), én je laat al je medewerkers in een lease auto rondtoeren dan ben je echt niet goed bezigIedereen met een klein beetje verstand in de kop weet dat het normaliter de eerste drie jaar aanpoten is, en als je dan geluk hebt en jouw bedrijfje floreert, ja dan mag je denken over een wat meer patserige bak..Wat voor advies zijn ouwe heer heeft gegeven weten we niet, alles wat we weten is dat hij 'm 1 jaar heeft gegeven om er iets van te maken, veel te kort!

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: