Beverwijks bedrijf teruggefloten: ontslag onterecht na diefstal zonnebril van de baas

Een Beverwijks vastgoedbedrijf dat een werknemer op staande voet ontsloeg omdat hij de zonnebril van de baas zou hebben gestolen, is door de rechter teruggefloten. Volgens de kantonrechter kan diefstal niet worden bewezen, en had het bedrijf een minder zware maatregel kunnen opleggen.



De 59-jarige man ging in 2016 als commercieel medewerker binnendienst aan de slag bij RN Vastgoed aan de Laan van Nederlanden, schrijft RTL Z. In mei van dit jaar werd hem de deur gewezen, nadat was gebleken dat hij de bril van de directeur gebruikte.



Hij stapte naar de rechter, want zou niet hebben geweten dat de bril van de directeur was. Nadat zijn eigen bril door een collega was verstopt, had hij van een collega een andere bril te leen gekregen, wat uiteindelijk de bril van de baas bleek te zijn.



De man betoogde voor de rechter dat hij vanwege een schildklierontsteking extreem lichtgevoelig is, en daarom zonder bril niet zou kunnen autorijden.



De rechter ging met hem mee, en oordeelde dat niet kan worden bewezen dat hij de bril had gestolen. Hoewel het ontslag volgens de rechter onterecht was, zijn de verhoudingen inmiddels zo ernstig verstoord dat hij niet terugkeert bij het Beverwijkse bedrijf.



Wel moet het bedrijf hem achterstallig loon en een flinke ontslagvergoeding betalen, omdat de schuld van de verstoorde arbeidsverhouding volgens de rechter vooral bij zijn werkgever ligt.

