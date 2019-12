Seksschandaal op school in Zuid-Afrika: getrouwde lerares (30) heeft relatie met vijf scholieren

In Zuid-Afrika is een lerares van een kostschool in opspraak geraakt, omdat ze over een periode van zes jaar een seksuele relatie had met minstens vij

Reacties

06-12-2019 15:01:31 HoLaHu

Erelid



WMRindex: 1.565

OTindex: 360

Als de leerlingen allemaal 18 waren zal het met de juridische kant nogal meevallen.Maar het hoort niet natuurlijk!

06-12-2019 15:21:38 Grouse

Erelid



WMRindex: 1.195

OTindex: 1.599

Ze doen net alsof die jongens slachtoffer waren maar ik denk dat op dat moment ze zich absoluut niet zo voelden.

Ik begrijp haar echtgenoot dan weer wel.



06-12-2019 16:11:37 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 35.532

OTindex: 74.288

Quote:

Zelf houdt Viotti, een nicht van een beroemde Zuid-Afrikaanse rugbycoach, de lippen stijf op elkaar.



Daar geloof ik nou helemáál niks van.

Ze was nou juist zo loslippig daar van onderen..... Daar geloof ik nou helemáál niks van.Ze was nou juist zo loslippig daar van onderen.....

06-12-2019 16:21:47 stora

Stamgast



WMRindex: 17.098

OTindex: 2.274

@Mamsie , nu houd ze haar lippen wel stijf op elkaar

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: