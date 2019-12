Handig: een proefles op de middelbare school met je hele klas

Welke middelbare school past het beste bij jou? Om dat te ontdekken beginnen vanaf januari op veel scholen open dagen en proeflessen. Maar op sommige middelbare scholen heb je ook proeflessen voor hele klassen.



Best handig, want op die manier kun je met je hele groep 7 of groep 8 kijken hoe het werkt op een middelbare school. Ook is het misschien minder eng dan in je eentje of met je ouders een nieuwe school bezoeken.

Reacties

06-12-2019 14:55:24 HoLaHu

Erelid



WMRindex: 1.565

OTindex: 360

Dat is niet bepaald nieuw. Toen ik van de lagere school naar het middelbaar onderwijs ging, was er ook de mogelijkheid om 6 weken lang op woensdagmiddag een paar lessen te volgen op de Mavo of Havo. Ik weet niet of het verplicht was. Ik heb het wel gedaan en de overgang van de lagere school was zo wel gemakkelijker. En dat was dus in 1973...

06-12-2019 15:20:48 stora

Stamgast



WMRindex: 17.098

OTindex: 2.274

@HoLaHu , maar hier kan het ook met de hele klas. Dat maakt het toch minder eng.

06-12-2019 19:03:26 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 35.532

OTindex: 74.288

En wat gaan ze dan proeven? Is het een soort Huishoudbeurs?

