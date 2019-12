Het was écht 42,9 graden in Deelen: Maar het is te bizar voor woorden

DEELEN - Er was niets mis met de sensoren van weerstation Deelen, waar afgelopen juli een absoluut hitterecord werd gemeten. Toch komt de 42,9 graden niet in de boeken.

Afgelopen 25 juli werd in Deelen de hoogste temperatuur in ons land ooit gemeten. Het KNMI verklaarde de meting echter ongeldig. De temperatuur in Deelen 'steeg ongeloofwaardig snel', zei een woordvoerder van het weerinstituut destijds. Het hitterecord ging vervolgens naar Gilze-Rijen, waar 40,7 graden werd gemeten.



Het KNMI beloofde te onderzoeken waardoor het weerstation in Deelen 'niet naar behoren functioneerde'. Zo is de locatie van het weerstation geïnspecteerd en is de meetapparatuur meegenomen ter controle in het lab.



Nu blijkt dat er niets mis was met de sensoren, zegt een woordvoerster. Er is ook geen verstoring door bijvoorbeeld brand of kortsluiting geconstateerd.



Er was dus geen sprake van een technische storing, maar de meting is volgens haar ook meteorologisch niet te verklaren. 'Een parallelmeting van dit meetpunt laat deze hoge temperatuur en snelle verandering niet zien, terwijl de metingen gedurende de desbetreffende dag verder precies gelijk op gaan. Op basis van deze controle en analyse wordt de meting niet representatief geacht en is daarom afgekeurd', klinkt het.



'De meting was niet verkeerd, maar is toch afgekeurd. Omdat het te bizar voor woorden is eigenlijk', zo verwoordt weervrouw Dorien Bouwman van MeteoGroup. 'Het is zo raar, dat we het nu toch afwijzen.'



Is het record dan onterecht afgewezen? Daar verschillen de meningen volgens haar over. 'Feit is dat die temperatuur is gemeten', zegt ze. 'Maar het is zo plaatselijk geweest, dat de controlethermometer die 100 meter verderop staat helemaal niet dit soort extreme waarden heeft gemeten.'



Lucht heeft volgens de weervrouw nooit een constante temperatuur. Dat merk je bijvoorbeeld als je in de zomer je hand uit een auto steekt. 'Dan voel je het soms net even warmer worden en dan weer afkoelen. Zoiets is nu misschien ook gebeurd.'

Reacties

06-12-2019 10:10:25 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 35.527

OTindex: 74.285

Onverklaarbaar

En dus niet waar

Nou,ik vind dat raar!

06-12-2019 10:18:52 Khitchakut

officieel 44.5C gemeten, april dit jaar werd in Sukhothai, Thailand, 44,3C gemeten, de op één na hoogste temperatuur ooit in Thailand.



40.7C Is de hoogste temperatuur in Nederland, (Gilze-Rijen), ooit gemeten? Pppffftttt... Amateurs.. In 1960 werd in Thailand44.5C gemeten, april dit jaar werd in Sukhothai, Thailand, 44,3C gemeten, de op één na hoogste temperatuur ooit in Thailand.40.7C Is de hoogste temperatuur in Nederland, (Gilze-Rijen), ooit gemeten? Pppffftttt... Amateurs..

06-12-2019 10:29:08 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 35.527

OTindex: 74.285

@Khitchakut : In Frankrijk was het ook bar.... zie foto op je email....

06-12-2019 10:36:44 Khitchakut

Ik heb weleens thermometers bijna 50 graden aan zien geven, maar net waar en hoe ze geplaatst waren @Mamsie : Heb ze gezien lieverd, warm, maar natuurlijk geen officiële metingen van MamsieIk heb weleens thermometers bijna 50 graden aan zien geven, maar net waar en hoe ze geplaatst waren

06-12-2019 10:55:35 venzje

Oudgediende



WMRindex: 16.262

OTindex: 4.865



(Jawel: aan de schaduwkant van het huis. Maar wel in een beschutte tuin natuurlijk.) @Khitchakut : Ik ook, gewoon in mijn tuin.(Jawel: aan de schaduwkant van het huis. Maar wel in een beschutte tuin natuurlijk.)

