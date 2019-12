Tongzoen van zeemeermin kanshebber slechtste slogan

Visboer De Zilte Zeemeermin uit Arnhem is een van de tien kanshebbers op de slechtste slogan van 2019. De winkel aan de Steenstraat dankt de nominatie aan de leus 'onze vis smaakt als de tongzoen van een zeemeermin'.

Luuk de Haan, uitbater van De Zilte Zeemeermin, moest hard lachen met zijn broer om de nominatie. 'Wij zien juist het positieve er van in. Dit is geen prijs als de Loden Leeuw, hier zijn wij trots op.'



De bedenkers van de Slechtste Slogan verzamelen sinds 2012 'briljante of juist slechte' slogans waarna een tienkoppige jury bepaalt welke slogans kans maken op de prijs. Vervolgens mogen liefhebbers online hun stem uitbrengen.



'Het was weer een mooi sloganjaar', legt jurylid Peter Zunneberg uit Nijmegen uit. 'De kwaliteit van de slogans was vergelijkbaar met voorgaande jaren. Wel lijkt het alsof er wat minder dubbelzinnigheid in de slogans zit. Het exacte aantal aangemelde slogans weet ik niet. Ik schat dat het er zo’n 200 zijn geweest.'



Stemmen kan hier.



Maandag 9 december is de winnaar bekend. Er heeft nog nooit een Gelders bedrijf de prijs gewonnen.

Reacties

06-12-2019 08:27:56 lonewolf

Altijd leuk.

06-12-2019 09:22:14 venzje

Tongzoen van een zeemeermin ? Ik loop wel een straatje verder...

06-12-2019 10:03:43 Mamsie

Onze tong smaakt om te zoenen!



Hadden ze mij maar gevraagd voor een hilarische slogan.....

