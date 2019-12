Waslijnfittie in Woerden

WOERDEN - Het is een traditie op de Prins Hendrikkade in Woerden: bewoners hangen hun natte was aan een lijn die wordt gespannen tussen een aantal bomen aan een groenstrook bij het water. Maar er klinkt opeens kritiek.



Bewoner Ilja Moons laat een foto zien, als bewijs dat de was al eeuwen in de buitenlucht wordt gehangen. Op het zwart-witplaatje zie je de kade, het water en frisgewassen overhemden aan de lijn. Moons: "Ik hang ook al jaren mijn was aan de lijn buiten. Bij mij achter droogt het niet, bovendien heb ik maar een kleine tuin."



240 EURO BOETE

Maar aan dit Woerdens gebruik is sinds kort een einde gekomen. Iemand heeft een klacht ingediend over de gemeenschappelijke drooglijn. En de gemeente heeft ingegrepen. "Er zijn BOA's bij ons aan de deur gekomen en die zeiden dat het niet meer mocht. Iets met de 'APV' of zoiets. Als we het nog een keer zouden doen dan zouden we een boete van 240 euro riskeren", vertelt de verbaasde bewoner van de kade.



De gemeente Woerden zegt: regels zijn regels. Als er iemand klaagt over de openbare ruimte dan moet daar wat mee gedaan worden. Volgens de lokale ChristenUnie/SGP had de gemeente het ook anders aan kunnen pakken. De partij heeft samen met D66 vragen gesteld aan het college over de waslijnaffaire.



"Er had eerst een gesprek moeten plaatsvinden tussen de klager en de omwonenden", zegt raadslid Daphne van der Wind (ChristenUnie/SGP). "Dus niet gelijk met een sanctie dreigen. Daarnaast hebben we gevraagd of het college nog eens naar de regels wil kijken. Of de regels misschien verduidelijkt kunnen worden of geschrapt kunnen worden als nut en noodzaak ontbreken."



Voorlopig hangt Ilja haar was maar binnen, maar ze weet niet hoelang ze dat volhoudt. "Misschien hang ik de was van de zomer weer buiten. En dan kijk ik wel of ik een boete krijg, of niet."



Zij, en de andere buurtbewoners, hopen er vooral uit te komen met de klager. "We vinden het vervelend dat het zo, zonder een gesprek met ons, gelopen is. Als iemand er ├ęcht zoveel last van heeft dan kunnen we daar toch over praten?"

Reacties

05-12-2019 16:18:11 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 35.523

OTindex: 74.282

Woerden hangt zijn vuile was buiten!

05-12-2019 16:32:59 GMVersluis

Oudgediende



WMRindex: 554

OTindex: 9.956





Desalniettemin, ik als bewoner van woerden, weet hier niks van.

En dat vind ik dan raar @Mamsie : echt niet, het is de schone was.Desalniettemin, ik als bewoner van woerden, weet hier niks van.En dat vind ik dan raar

05-12-2019 16:55:23 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 35.523

OTindex: 74.282

@GMVersluis : Ga dan maar eens op onderzoek uit. En bericht ons dan over je bevindingen.

05-12-2019 18:08:17 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 76.411

OTindex: 33.106

@GMVersluis :

je maakt ons wel nieuwsgierig je maakt ons wel nieuwsgierig

05-12-2019 18:17:26 merlinswit

Oudgediende



WMRindex: 4.402

OTindex: 2.947

Quote:

Als er iemand klaagt over de openbare ruimte dan moet daar wat mee gedaan worden. Er moet i derdaad wat mee gedaan worden, zoals praten met de klager en uitleggen dat dit een oude gewoonte is. Waarom is deze klacht er. Is er bewijsbare gevaarlijke hinder of iets anders.

Ik kan me voorstellen dat het bijvoorbeeld gevaarlijk is omdat de was regelmatig los laat en op straat waait of het zicht op overig verkeer hinderd.

Vind je het lelijk, sorry maar dan heb je pech. Mooi of lelijk is een kwestie van smaak. Wil jij je hond daar uit laten, jammer loopaar een stukje verder. Het is ooit ontstaan uit noodzaak, met een droger kom je een eind, maar dat kost veel energie. Daarnaast kan niet iedereen dat betalen.

Het idee er is 1 klacht dus verbieden, slaat werkelijk nergens op. Er moet i derdaad wat mee gedaan worden, zoals praten met de klager en uitleggen dat dit een oude gewoonte is. Waarom is deze klacht er. Is er bewijsbare gevaarlijke hinder of iets anders.Ik kan me voorstellen dat het bijvoorbeeld gevaarlijk is omdat de was regelmatig los laat en op straat waait of het zicht op overig verkeer hinderd.Vind je het lelijk, sorry maar dan heb je pech. Mooi of lelijk is een kwestie van smaak. Wil jij je hond daar uit laten, jammer loopaar een stukje verder. Het is ooit ontstaan uit noodzaak, met een droger kom je een eind, maar dat kost veel energie. Daarnaast kan niet iedereen dat betalen.Het idee er is 1 klacht dus verbieden, slaat werkelijk nergens op.

05-12-2019 18:32:37 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 76.411

OTindex: 33.106

@merlinswit :

Quote:

Het idee er is 1 klacht dus verbieden, slaat werkelijk nergens op. als sommige ambtelijke molens draaien, dan draaien ze door als sommige ambtelijke molens draaien, dan draaien ze door

05-12-2019 19:12:57 Khitchakut

Om eerlijk te zijn, het is natuurlijk geen porem, al die was buiten. Verder, gezien het klimaat in Nederland denk ik dat er maar een relatief korte periode is dat mensen daar hun was kunnen ophangen, hoe doen ze het al die maanden dat ze de was niet buiten kunnen hangen?



Natuurlijk is het energiebesparend om het buiten te laten drogen i.p.v. in een wasdroger, maar dat vind ik eerlijk gezegd geen dwingende reden om het dan maar toe te staan..



Ik vind het netjes van de gemeente dat men de BOA's er op uit heeft gestuurd om te waarschuwen, en niet direct te beboeten.

