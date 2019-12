Wie wil dit nou niet: een vervallen woonboot voor maar een half miljoen euro

Dat de huizenprijzen in de stad de pan uit rijzen weet elke Amsterdammer. Maar soms staan er op Funda wel heel opmerkelijke aanbiedingen. We kwamen vandaag weer eens een 'pareltje' tegen: een behoorlijk gedateerde woonboot voor 'slechts' 469.000 euro.



Ondanks de hoge prijs, zijn luxes als een strakke keuken of een aparte slaapkamer niet bij de woonboot inbegrepen. Ook een gewit plafond of weggewerkte kabels ontbreken.



Aan vervanging toe

'Toegegeven, het woonschip is aan vervanging toe..', laat de verkoper dan ook weten. Desondanks zou er sprake zijn van een 'once in a lifetime opportunity'. De boot ligt immers op het Prinseneiland. En je krijgt er een tweede vervallen boot bij waar je een bedrijf in kan beginnen, dat wel met scheepvaart te maken moet hebben.



Voor wie deze centrale locatie tóch doorslaggevend is, zijn er nog wel wat obstakels. Zo is het niet eenvoudig om de benodigde 469.000 euro te verzamelen. 'Gezien de staat waarin het woonschip verkeert, is een financiering hierop niet mogelijk', meldt de verkoper.

Reacties

05-12-2019 17:54:49 Grouse

Ik zou er nog niet dood gevonden willen worden. En dit soort prijzen is natuurlijk echt van de zotte. Is de verkoper van de ratten besnuffeld?

05-12-2019 18:09:17 botte bijl

een half miljoen wil ik wel, maar dat schip

05-12-2019 18:46:30 Mamsie

@Grouse :

is de verkoper van de ratten besnuffeld? Quoteis de verkoper van de ratten besnuffeld?



Zou zomaar kunnen op zo'n scharrig bootje..... Zou zomaar kunnen op zo'n scharrig bootje.....

05-12-2019 19:20:15 Lennox

. Dus als ik het (volledige artikel) goed begrijp, betaal je die half miljoen voor het recht om ergens een nieuwe woonboot te mogen neerleggen, maar is dat recht evengoed nog afhankelijk van de vergunning van de gemeente. Nou, da's geen geld

