Amsterdamse kat pakt veerboot naar Terschelling

Medewerkers van Rederij Doeksen kwamen dit weekend een nogal ongebruikelijke reiziger tegen aan boord van de veerboot naar Terschelling. Het bleek om de kat Poelie te gaan, die in Amsterdam al enige tijd werd vermist.



De kat had zich verstopt onder de motorkap van een auto, meldt de Leeuwarder Courant. In eerste instantie werd er nog van uitgegaan dat het dier in Harlingen of op Terschelling zou wonen.



Maar de kat bleek een veel langere reis te hebben gemaakt. 'Een collega was de kat kwijt. Die blijkt nu teruggevonden, op het dek van de veerboot van Harlingen naar Terschelling. Ze woont in Amsterdam. Katten zijn echt zulke eikels soms', schreef Rianne Meijer (redacteur bij LINDA) op Twitter.



Hoe Poelie op de veerboot is gekomen, blijft een raadsel. De eigenaar vermoedt dat het dier per ongeluk is meegelift in een auto of vrachtwagen.

Reacties

05-12-2019 12:15:01 Mamsie

Avontuurlijk beessie hoor!

05-12-2019 18:10:35 botte bijl

die kat doet dingen die we allemaal weleens zouden willen

