Man gedood door eigen booby trap

Een Amerikaanse man is neergeschoten door zijn eigen booby trap. De man had in zijn huis een boody trap opgezet, maar die ging af toen de man thuiskwam. Het schot dat werd afgevuurd bleek dodelijk.



Officieren in Van Buren, Maine, werden opgeroepen na een melding dat een man in de vroege avond van donderdag was neergeschoten.



Het slachtoffer had 911 gebeld en gemeld dat hij door een wapen was geraakt, zei de nieuwsdienst 8WAGM.



De uitgerukte politiepatrouille en paramedici vonden de man gewond in zijn huis.



Uit het onderzoek kwam naar voren dat de voordeur van het huis was uitgerust met een apparaat dat een pistool afschoot op iedereen die de deur probeerde te openen.



Andere apparaten werden ook ontdekt, waardoor de officieren de bomploeg moesten bellen.



De onderzoekers van de Maine State Police en de politie van Van Buren concludeerden dat de bewoner was neergeschoten als gevolg van een onbedoeld afvuren van een van zijn zelfgemaakte apparaten.

Reacties

05-12-2019 08:33:42 Khitchakut

Wat een idioot zeg! Hopelijk heeft hij zich niet voortgeplant alvorens zichzelf per ongeluk neer te knallen? Indien niet dan komt hij postuum in aanmerking voor de Darwin-Award*.. Wat een sukkel zeg!



*"The Darwin Awards are a tongue-in-cheek honour, originating in Usenet newsgroup discussions around 1985. They recognise individuals who have supposedly contributed to human evolution by selecting themselves out of the gene pool via death or sterilisation by their own actions."



. Laatste edit 05-12-2019 08:39

05-12-2019 08:40:21 botte bijl

dat allemaal in Van Buren, de neighbors zullen wel denken

05-12-2019 08:57:17 venzje

Uitgerukte politiepatrouilles worden in de regel niet samengesteld uit officieren. Ik vermoed dan ook dat hier sprake is van een ernstige vertaalfout-voor-beginners.

05-12-2019 09:06:49 Khitchakut

@venzje : , "police officers" is waarschijnlijk iets te letterlijk vertaald in politie en officieren , "police officers" is waarschijnlijk iets te letterlijk vertaald in politie en officieren

05-12-2019 10:31:22 Ronin

Wie een kuil graaft voor een ander...

05-12-2019 10:32:44 Mamsie

Waarvoor dacht die man die installatie nodig te hebben?

Als iemand ongewenst ons huis binnenkomt gaat alleen het alarm oorverdovend hard af.



Hier is het van "wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in."



