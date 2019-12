Bobbie [8] en Heavenly [9] zamelen met straatoptreden geld in voor zieke egeltjes

OOSTZAAN - Ze zijn pas 8 en 9 jaar oud, maar dat weerhoudt de Oostzaanse vriendinnetjes Bobbie en Heavenly er niet van om zich in te zetten voor de egeltjes bij dierenopvang De Toevlucht. Met een zelfgeschreven liedje en een bijpassende dans hebben ze flink wat geld bij elkaar gesprokkeld.



De twee dierenliefhebbers showden hun kunsten op straat. Daarmee vielen ze flink in de smaak, want voorbijgangers doneerden maar liefst 85,96 euro.



Volgens Natascha Grootscholten, de moeder van Bobbie, zat de dierenliefde er bij haar dochter al vroeg in. "Wij wonen tegenover het water, waar veel muskuseenden zitten", vertelt ze aan NH Nieuws. "Die helpt ze al een tijdje door ze bij te voeren. Omdat ze mede daardoor veel buiten is, kwam ze allemaal egeltjes tegen."



In de zomer is dat geen probleem, maar in de winter horen de diertjes hun winterslaap te doen. Het feit dat ze wakker zijn, is geen goed teken. "Toen Bobbie dat hoorde, besloot ze eigenlijk meteen om geld in te zamelen", aldus Natascha. "Samen met haar beste vriendin Heavenly, die ook een groot hart voor dieren heeft, heeft ze toen een liedje geschreven en zijn ze gaan optreden. En dat ging best goed!"



Het opgehaalde geld is vorige week naar De Toevlucht in Amsterdam gebracht. Daar waren ze ontzettend blij met de inzet van de meiden. "En ook Bobbie en Heavenly vonden het fantastisch. Ze kregen een rondleiding en mochten zelf ook een egeltje vasthouden!"



Daarmee is het nog niet klaar voor de vriendinnen, want de volgende inzamelingsactie staat alweer op de planning. "Ze willen komende week nog meer gaan optreden", vertelt Natascha. "Dan willen ze naast geld ook spulletjes gaan inzamelen, zoals handdoeken en nagellak. Dat laatste gebruiken ze bij de opvang om de egeltjes te markeren. Dus ze zijn er de komende tijd nog wel even druk mee."



Wil je ook geld doneren aan Bobbie en Heavenly? Houd de straten van Oostzaan dan goed in de gaten!

Reacties

04-12-2019 14:57:49 venzje

Als ze zulke dierenliefhebbers zijn, dan is het misschien goed om hen snel bij te brengen dat je eenden juist niet moet voeren.



En wat is voor hen een ziek egeltje? Een beestje dat op apegapen in de berm ligt in deze tijd van het jaar? Dat is normaal, die beesten zijn aan hun winterslaap toe en vallen soms onderweg naar een schuilplaats in slaap. Die hebben geen dierenopvang nodig, die moeten alleen een beschut plekje hebben.

04-12-2019 18:47:33 Khitchakut





Verder ben ik het eens met Venzje, Egeltjes die je ergens onder de struiken ziet slapen ken je maar het beste ergens beschut neerleggen. Een lage doos met wat lappen er in in je schuur o.i.d. voldoet prima. Wel regelmatig controleren of het Egeltje niet begint te stinken natuurlijk Ze mochten een Egeltje vasthouden! Is dat niet lief zeg?Verder ben ik het eens met Venzje, Egeltjes die je ergens onder de struiken ziet slapen ken je maar het beste ergens beschut neerleggen. Een lage doos met wat lappen er in in je schuur o.i.d. voldoet prima. Wel regelmatig controleren of het Egeltje niet begint te stinken natuurlijk

