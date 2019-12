Post kwijt? Misschien ligt het in het Eendrachtspark

Op verschillende plekken in het Eendrachtspark in Geuzenveld (Amsterdam) zijn poststukken gevonden. Een deel van de post is zelfs opengemaakt.



De post werd maandagmiddag door een voorbijganger in het park ontdekt. Tussen de tientallen poststukken zitten brieven van het Centraal Justitieel Incassobureau, van de ING-bank, maar ook schoolfoto's van een kind.



Brievenbuspakketjes zijn opengemaakt. De poststukken lijken niet afkomstig uit een brievenbus, aangezien de brieven vanuit verschillende delen van het land zijn verstuurd en ze veelal bestemd zijn voor adressen met de postcode 1067.



PostNL zoekt uit hoe de poststukken in het park zijn terechtgekomen. 'De post wordt zo snel mogelijk opgehaald en te drogen gelegd. De post wordt daarna alsnog verstuurd naar de ontvanger of anders de verzender', aldus een woordvoerder.

Reacties

04-12-2019 09:23:14 Khitchakut

Ligt het aan mij of is dit een steeds vaker voorkomend fenomeen?

04-12-2019 09:32:10 venzje

Oudgediende



WMRindex: 16.248

OTindex: 4.852



Het eens zo mooie beroep van postbode bestaat niet meer. @Khitchakut : Dat ligt niet aan jou, dat ligt aan de werkdruk en de systematische onderbetaling van postbezorgers.Het eens zo mooie beroep van postbode bestaat niet meer.

04-12-2019 09:45:08 Khitchakut

@venzje : Weer een beroep dat helemaal uitgehold is dus..

04-12-2019 11:08:53 Lennox

Oudgediende



WMRindex: 7.813

OTindex: 1.339

. En daar vonden we wel vaker zaken die er niet thuis hoorden, zoals wietplanten in de omringende bosstrook . Hè, daar hadden wij vroeger een tuinhuisje, waar we zelfs een deel van het jaar woonden. En daar vonden we wel vaker zaken die er niet thuis hoorden, zoals wietplanten in de omringende bosstrook

04-12-2019 12:52:48 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 76.376

OTindex: 33.091

@Khitchakut :

het wordt dus tijd dat men daar weer van terugkomt het wordt dus tijd dat men daar weer van terugkomt

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: