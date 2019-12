Daniël (11) vertelt fier over adoptiepapa's, maar dat is niet naar de zin van zijn juf: “Homoseksualiteit is een zonde”

Daniël (11) krijgt na jaren in een pleeggezin, eindelijk een warm gezin. Het koppel Louis en Josh kunnen de jongen na een jarenlange procedure eindel

Reacties

03-12-2019 14:23:29 venzje





Die lerares beging tenminste de hoofdzonden Superbia (hoogmoed, hovaardigheid) en Ira (woede, gramschap), en misschien zelfs Acedia (gemakzucht: wegens te lui zijn om zelf te denken).



Gelukkig heeft ze onmiddellijk een schop onder haar hol gehad. Er zijn daar helaas nog genoeg scholen die in zulke gevallen pal achter de leerkracht gaan staan en het zondige kind van school sturen.

03-12-2019 14:35:49 Mamsie





Ach, wat dieptriest, het kind dat blij vertelt over het geluk dat hem ten deel is gevallen en dan komt er zo'n stomme doos die het de grond in boort.

Ik hoop dat het kind er later om kan lachen en dat het een gelukkig en liefdevol gezin zal blijven.

03-12-2019 14:37:46 stora





Het is toch fijn dat dat joch na jaren eindelijk een plek heeft waar hij zich thuis voelt.

En fijn dat die kinderen zich niet gek lieten maken door die juf.

Voor kinderen is het allemaal geen probleem, het zijn de grote mensen die problemen maken.

