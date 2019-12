Winkel vraagt vrouwelijke medewerkers om kenbaar te maken dat ze hun maandstonden hebben

Een Japanse winkel biedt vrouwelijke medewerkers de mogelijkheid om een badge te dragen als ze hun regels hebben. Daarmee kunnen ze klanten duidelijk maken dat het ‘de tijd van de maand is’.



Het opvallende idee werd voorgesteld in Michi Kake, een winkel in Osake waar gezondheidsproducten voor vrouwen verkocht worden. Met de maandstonden-badge willen ze het stigma rond maandstonden doorbreken.



De vrouwelijke medewerkers worden niet verplicht om de badge te dragen, maar krijgen wel de mogelijkheid om dat te doen. “In Japan wordt het onderwerp maandstonden vaak vermeden. Niet alle klanten zullen positief reageren op dit voorstel, maar de normen en waarden van jongeren zijn aan het veranderen. Met dit voorstel kunnen we die trend een duw in de rug geven”, vertelde winkelmanager Takahiro Imazu aan WWD.

Reacties

03-12-2019 13:09:45 Khitchakut





Maar! Als je de keuze hebt tussen geholpen te worden door een medewerkster met badge, of een zonder badge, welke zou jij kiezen?



Is de badge rood? Zou eigenlijk wel moeten Och, het is op vrijwillige basis dus heb ik er eigenlijk geen moeite mee. Als er vrouwen zijn die het leuk vinden zichzelf te stigmatiseren dan moeten ze dat mooi zelf weten.Maar! Als je de keuze hebt tussen geholpen te worden door een medewerkster met badge, of een zonder badge, welke zou jij kiezen?Is de badge rood? Zou eigenlijk wel moeten

03-12-2019 13:43:03 Jawel

Erelid



WMRindex: 866

OTindex: 5.665

Ik weet van minstens een religie waar een vrouw tijdens haar periode onrein is. Een man, die haar aanraakt (of zelfs iets aanraakt, waarop zij gezeten heeft) wordt zelf ook onrein (tot de avond en totdat hij z'n hele lichaam gewassen heeft). Voor de aanhangers van die religie zal de keuze rap gemaakt zijn.

03-12-2019 13:44:41 Grouse

Erelid



WMRindex: 1.190

OTindex: 1.599

Het zal me werkelijk aan mijn reet roesten of ik geholpen word door iemand die ongesteld is of niet. Ik merk geen verschil.



03-12-2019 13:54:17 venzje

Oudgediende



WMRindex: 16.235

OTindex: 4.850

@Khitchakut :

Is de badge rood? Zou eigenlijk wel moeten QuoteIs de badge rood? Zou eigenlijk wel moeten



Laatste edit 03-12-2019 13:54 De cartoonfiguur Seiri-chan schijnt in Japan symbool te staan voor de menstruatiecyclus. (In dat land is iets pas echt als er een cartoonfiguur voor bestaat.)

03-12-2019 14:50:04 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 35.510

OTindex: 74.253

Ik heb ooit eens gelezen dat er bij een supermarktketen die ook in Nederland opereert, rode haarbanden gedragen moesten worden tijdens 'die dagen'.



Dan had je namelijk dispensatie om vaker naar het toilet te gaan dan anders.

Ik dacht dat het de Aldi was maar ik weet het niet zeker.

Ik denk ook niet dat deze draconische maatregel lang geduurd heeft.



