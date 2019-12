Dit brood bevat maar liefst 336 krekels

Ben jij een liefhebber van extra knapperig brood? Dan word je wellicht erg blij van deze uitvinding. De Britse bakkerij Roberts Bakery heeft namelijk een brood bedacht dat, naast de gebruikelijke ingrediënten, ook 336 krekels bevat. Het resultaat? Een gezonde én krokante boterham.



Krijg jij het standaard op je heupen als je kraakverse brood niet kraakt? Of wil je wel kunnen genieten van een heerlijke boterham met choco, maar wil je toch een beetje gezond blijven? Een brood op basis van insecten zou zomaar eens de oplossing kunnen zijn.



Het is de Britse bakkerij Roberts Bakery die in samenwerking met Eat Grub het recept voor het baksel bedacht. Aan de gebruikelijke tarwebloem en zadenmengeling worden 336 tot bloem vermalen krekels toegevoegd. Daardoor bevat het brood meer proteïnen en is het ook een goede bron van antioxidanten. Het eten van insecten is in bepaalde culturen al van oudsher gebruikelijk, maar wordt nu ook populair in onze contreien. Insecten vormen namelijk net zoals vlees een bron van proteïnen, maar de impact van de kweek op het milieu is veel kleiner dan die van conventionele veeteelt. Voorlopig werden er van Roberts’ Crunchy Cricket Loaf slechts 100 exemplaren gebakken, maar als het concept aanslaat, wordt de productie ongetwijfeld snel uitgebreid.

Reacties

03-12-2019 10:51:07 venzje

Oudgediende



WMRindex: 16.235

OTindex: 4.850

Niet glutenvrij en zeker niet veganistisch. Maar wel minder koolhydraten.

03-12-2019 12:01:34 stora

Stamgast



WMRindex: 17.077

OTindex: 2.266

Dit lusten we wel.

Deze diertjes zijn vermalen tot poeder dus we zien geen pootjes of staart in het brood.

03-12-2019 12:23:58 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 41.571

OTindex: 22.156

brood met ingebakken beleg.

03-12-2019 13:46:45 Grouse

Erelid



WMRindex: 1.190

OTindex: 1.599

Och, als het lekker is, waarom dan niet?



03-12-2019 13:49:45 venzje

Oudgediende



WMRindex: 16.235

OTindex: 4.850

@stora : Maar hoe moet ik dan tellen of er daadwerkelijk 336 krekels in zitten en niet slechts 335 of zo?

