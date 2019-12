Tieners bestelen politieagent in Ommen: Jongens, mijn fiets wordt gestolen!

Een gevalletje ‘eens kom je de verkeerde tegen’ in Ommen gisteravond. Daar maakten twee fietsendieven in hun haast een bijzondere keuze. De tweewieler die de tieners meenamen was namelijk van een politieagent. ,,We hebben er gelukkig hard om kunnen lachen.’’

Het bijzondere voorval speelt zich zaterdagavond af bij het treinstation van de stad. Als een politieagent een melding krijgt, rijdt hij er naartoe en zet hij zijn stalen ros snel in de fietsenstalling. Even verderop meldt hij zich om hulp te verlenen.



Maar terwijl de agent bezig is met zijn werk, ziet hij van een afstandje hoe twee jongens bij zijn fiets staan te rommelen en er vervolgens mee vandoor gaan. De verbazing klinkt door in zijn stem als hij het via de portofoon bij zijn collega's meldt. ,,Ineens kregen we de melding; ‘Jongens, m'n fiets wordt gestolen!’’’, vertelt wijkagent Sander van Eerde, die deze avond ook dienst had. ,,Dat was wel een momentje vol hilariteit bij de collega's.’’



Maar uiteraard namen de agenten de melding bloedserieus. De twee dieven, jongens uit Zwolle van 17 en 18 jaar oud, werden dan ook razendsnel in de kraag gevat. ,,Collega's van de bestolen agent wachtten ze op en hielden de jongens aan.’’ De verdachten werden naar het politiebureau in Zwolle gebracht.



De gestolen fiets, een mountainbike zonder politiekenmerken, is weer terug bij de eigenaar. ,,Gelukkig kunnen we er achteraf hard om lachen’’, besluit wijkagent Sander.

Ik zie de lol er niet van in.

