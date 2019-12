Scholier gooit in opwelling schoonmaakmiddel in drankje lerares

Een kookdocente van het Amsterdamse Wellantcollege is deze week door een minderjarige leerling vergiftigd na een ruzie over een telefoon. De leerling gooide ‘in een opwelling’ schoonmaakmiddel in de kop koffie of thee van de docent. Deze werd doodziek naar het ziekenhuis vervoerd.



De vrouw werd gealarmeerd door een prikkelende tong en heeft zich laten behandelen bij een huisartsenpost, zei een woordvoerster van de middelbare school. Momenteel zit ze thuis, met schade aan haar tong. ,,Dit is een zeer ernstige zaak en we hebben direct onderzocht wat er is gebeurd.” De minderjarige scholiere heeft volgens haar in een opwelling gehandeld. ,,Ze heeft ontzettend veel spijt en vindt het heel erg wat er is gebeurd.”



De school heeft direct maatregelen getroffen. De leerlinge wordt overgeplaatst naar een andere vmbo-school. Ook komt het schoolbestuur zo snel mogelijk bij elkaar om te reconstrueren hoe dit precies heeft kunnen gebeuren en wat ze in de toekomst kunnen doen om dit soort dingen te voorkomen. ,,Dit mag en kan niet gebeuren.”

Reacties

02-12-2019 14:07:49 Grouse









Ik zit het me steeds vaker af te vragen: Krijgen de kinderen van tegenwoordig nog wel een opvoeding?

02-12-2019 14:45:18 MIADIA









S @Grouse : nee ze worden na de geboorte direct achter de tablet gezet

02-12-2019 14:56:04 Grouse









@MIADIA : Dat kan ik me bij jou toch niet voorstellen

02-12-2019 15:19:00 MIADIA













ze mogen als ik eten klaarmaak even op de tablet/tv/youtube, verder valt het wel mee bij ons thuis @Grouse : nee, ik heb keurig gewacht tot ze zelfstandig kunnen swipen...ze mogen als ik eten klaarmaak even op de tablet/tv/youtube, verder valt het wel mee bij ons thuis

