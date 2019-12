Onderzoek toont aan dat ons brein nog werkt na de dood

Uit een Britse studie is gebleken dat onze hersenen nog een tijdje actief zijn na het overlijden. Zo herinneren sommige mensen met een bijna-doodervaring zich zelfs het moment waarop ze doodverklaard werden door een dokter.



Het onderzoek werd uitgevoerd door Sam Parnia, directeur van het Human Consciousness Project aan de universiteit van Southampton. Parnia sprak met verschillende mensen die een bijna-doodervaring hebben meegemaakt. Daarbij moeten we denken aan mensen die een tijdje levenloos waren, maar het toch nog overleefden door reanimatie, bijvoorbeeld.



Ze vertelden dat ze tijdens hun overlijden een helder licht zagen en toch nog gevoelens gewaarwerden. De dokters concludeerden daaruit dat ons bewustzijn nog een tijdje doorgaat nadat het hart stopt met kloppen. Het lichaam bewegen gaat echter niet meer. Dat betekent dat je vastzit in je lichaam terwijl je brein weet wat er gaande is.



Enkele mensen die even stierven door een hartaanval, maar er uiteindelijk terug doorkwamen, verklaarden dat ze tijdens hun ‘dood’ beseften wat er rondom hen gebeurde. Sommigen beseften zelfs het moment waarop een dokter hen doodverklaarde. “Ze beschreven hoe dokters en verpleegsters aan het werk waren en konden zelfs hun conversaties horen. Dat waren zaken die ze normaal gezien niet konden weten”, vertelde Parnia aan LiveScience.



Met zijn studie wil Parnia onderzoeken wat er gebeurt met het menselijk lichaam nadat het hart stopt met werken en hoe lang we uiteindelijk nog bij bewustzijn blijven.

