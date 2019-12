Dronken man zonder rijbewijs klemgereden op A16, dronken vrouw haalt hem op en wordt ook aangehouden

BREDA - Een 30-jarige dronken automobilist is woensdagnacht klemgereden op de A16 bij Zevenbergschen Hoek. Hij ging ervandoor toen agenten hem rond halfvier in de buurt van Dordrecht wilden controleren.



Na een korte achtervolging slaagden de agenten erin de automobilist alsnog te laten stoppen.



Daar bleek dat de man geen geldig rijbewijs had en dat hij teveel alcohol had gedronken. Hij werd daarop aangehouden en naar een politiebureau gebracht.



In zijn auto zat ook nog een 24-jarige vrouw. Ook zij had teveel alcohol gedronken. Agenten benadrukten haar daarop dat zij het stuur niet mocht overnemen.



Nadat de man in het politiebureau een ademanalysetest had gedaan - waaruit bleek dat hij zo'n 2,5 keer meer had gedronken dan is toegestaan - en te horen kreeg dat hij zich binnenkort bij de politierechter moet verantwoorden, belde hij iemand om hem op te komen halen.



Tot grote verbazing van de agenten kwam de vrouw die als passagier bij hem in de auto zat vervolgens met de auto aangereden. Daarop moest ook zij een ademanalysetest ondergaan. Zij bleek zelfs zoveel te hebben gedronken - ruim drie keer de maximaal toegestane hoeveelheid - dat haar rijbewijs meteen werd afgenomen. Ook zij moet zich binnenkort bij de politierechter in Breda melden.

Stom, stommer, stomst....

T En zij werden vervolgens opgehaald door hun dronken zoon die geen rijbewijs had

@Ronnymij : en de auto waarmee hij kwam gestolen had en die niet verzekerd was en een verlopen APK had.

T @Sjaak : hierdoor werden de rechtmatige eigenaars opgeroepen, die stomdronken met een andere gestolen auto kwamen, die bovendien vol met drugs en wapens zat.

