01-12-2019 14:51:21

Dat is de keerzijde van het celibaat: de boel vergrijst in 1 generatie al, en dan moet je geluk hebben als je tijdig vervanging kan vinden.Gezien de ligging is dit wel een prachtige plek voor een mooie vakantiebestemming, dus als die oudjes slim waren hadden ze er meteen een retraite-plek van gemaakt, waar de gasten betalen met het doen van werkzaamheden en onderhoud.Ik wil er best een weekje schilderen, om maar een voorbeeld te noemen