Larven in je noedels: Ermelose insectenkweker miljoenen rijker

ERMELO - Insectenkweker Protifarm in Ermelo ontvangt miljoenen van economisch ontwikkelingsbedrijf Oost NL, zodat zij haar insectenproducten internationaal aan de man kan brengen. De kweker produceert een duurzaam proteïnepoeder dat gemaakt is van larven.

Het Ermelose bedrijf kweekt zogenoemde buffalokevers die resten eten uit de voedselindustrie. De larven van de insecten worden gebruikt om een proteïnepoeder te maken, dat onder andere verwerkt zit in noedels, eiwitrepen en proteïneshakes.



Oost NL, een economisch ontwikkelingsbedrijf van Gelderland, Overijssel en het ministerie van Economische Zaken, investeert nu miljoenen in Protifarm. Met het geld kan het bedrijf haar insectenpoeder in Noord-Amerika en Azië slijten.



Op die manier wil Oost NL inspelen op een toenemende vraag naar duurzame en gezonde voeding. Het goedje is namelijk duurzamer dan dierlijke en plantaardige proteïne.



Hoeveel geld de investeerder precies in de insectenkweker steekt, wil zij niet zeggen.

