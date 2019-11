Na 20 jaar gaat de kluis in Sonsbeek open, wat zit erin?

ARNHEM - Het is maandag de dag van de waarheid voor Kees Bouwhof van Stadsvilla Sonsbeek in Arnhem. Tussen 7.30 en 8.30 uur moet de kluis in de keuken van de stadsvilla opengaan. Dan moet duidelijk zijn of de kluis miljoenen guldens bevat, een vervalsing van een schilderij van Salvadór Dali of alleen maar een hoop stof. Omroep Gelderland was er live bij.



De kluis zit al 20 jaar dicht en noch de sleutel noch de code zijn nog aanwezig. Daardoor kon de kluis niet op de gebruikelijke manier worden geopend. Ook de klassieke methode van kraken werkte niet en dus is het slot op een andere, geheime manier gekraakt.



Maar ook dat bleek vorige week niet te helpen, want de deur was door het vocht uit de keuken van de stadsvilla vastgeroest in de sponningen. Daarom is een ander middel ingezet, dat een inwerktijd van een week heeft.



Maar maandag moet de deur dan toch opengaan, want uiteindelijk is de bedoeling dat de ruimte die de kluis nu inneemt bij de keuken wordt gevoegd. Ter verhoging van de feestvreugde stelt de Stadsvilla tien procent van de waarde van wat er in de kluis ligt ter beschikking aan degene die de inhoud goed geraden heeft.

Reacties

30-11-2019 12:13:02 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 10.698

OTindex: 13.665

S



Nou dan denk ik als Paus zijnde dat ze er heel erg zeker zijn dat er niet veel bijzonders in die kluis ligt, en zeker geen miljoenen Quote: Ter verhoging van de feestvreugde stelt de Stadsvilla tien procent van de waarde van wat er in de kluis ligt ter beschikking aan degene die de inhoud goed geraden heeft.Nou dan denk ik als Pauszijnde dat ze er heel erg zeker zijn dat er niet veel bijzonders in die kluis ligt, en zeker geen miljoenen

30-11-2019 14:46:35 Sjaak

Moderator



WMRindex: 19.216

OTindex: 36.320

Er lagen alleen wat oude sleutels en een piepklein schilderijtje in.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: