Na drie dagen in de boom is kat Joepie eindelijk op de grond

AMERSFOORT - Een drie dagen durende soap is voorbij: de Amersfoortse kat Joepie is uit zijn boom. Met een klein zetje van een boomverzorger durfde hij eindelijk naar beneden te springen.



De baasjes van Joepie probeerden hem al sinds zaterdag naar beneden te krijgen. De ladder die de brandweer gebruikte om bij hem te komen was te kort, en een hoogwerker kon niet in het beboste gebied komen. Zondag probeerde de brandweer hem met een waterspuit uit de boom te jagen, maar ook deze pogingen waren vergeefs.



Uiteindelijk kwam de redding in de vorm van een boomverzorger. Deze wist naar Joepie toe te klimmen, en na een klein zetje met een schepnet sprong hij eindelijk naar beneden. Eenmaal op de grond ging hij er als een haas vandoor: waar Joepie nu is gebleven is nog niet duidelijk.

Reacties

30-11-2019 08:03:36 Ronnymij

Senior lid

WMRindex: 200

OTindex: 204

Wnplts: Velsen Noo

T Quote:

waar Joepie nu is gebleven is nog niet duidelijk



Nou, ik kan me zo voorstellen dat hij een half kippenhok heeft leeg gevreten om te beginnen, en vervolgens ergens ligt uit te buiken het hele weekend. Nou, ik kan me zo voorstellen dat hij een half kippenhok heeft leeg gevreten om te beginnen, en vervolgens ergens ligt uit te buiken het hele weekend.

30-11-2019 08:06:55 Khitchakut

@Ronnymij : ...En dan vanavond een poesje scoren?

30-11-2019 08:13:35 Ronnymij

Senior lid

WMRindex: 200

OTindex: 204

Wnplts: Velsen Noo

T @Khitchakut : a man needs to do what he needs to do no?

30-11-2019 09:03:28 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 35.492

OTindex: 74.202

Joepie zal blij zijn. Want die zal doodsbang geworden zijn van al dat gedoe en die opgewonden mensen onder die boom, denk ik.

