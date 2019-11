Gulle gever doneert tientallen potten groenten die bijna 7 jaar over datum zijn

Een anonieme donateur heeft een Sleeuwijkse stichting voor voedselhulp tientallen potjes groenten cadeau gedaan. Ze zijn houdbaar tot 2013. ‘Vast met de beste bedoelingen, maar dit kóst ons misschien zelfs geld.’



Ongetwijfeld lief bedoeld, laat de stichting Gain weten. Maar de tientallen potten groenten die iemand maandag bij de poort zette, zijn zo oud, dat ze niet naar hongerige mensen in het buitenland mogen. Gain, dat voedsel brengt aan hulpbehoevenden over de grens, kan er niets mee omdat de regel is dat de etenswaren niet over datum mogen zijn.



‘We gaan er vanuit dat dit met de beste bedoelingen ingeleverd, maar vragen toch uw aandacht hiervoor’, aldus de stichting. Mogelijk kost het zelfs geld om de lading te vernietigen, vreest Gain. Sleeuwijkers opperen al om de gift als varkensvoer te verwerken en de potjes in de glasbak te gooien, of ze gratis te laten afhalen door iemand die ze nog durft te eten.



‘Niet bedorven’

Dat laatste kan gewoon, verzekert groentereus Hak uit Giessen. Zelf heeft het bedrijf de potjes niet neergezet. Het is onduidelijk van welk merk ze zijn. ‘Wij zijn vaste donateur van de Voedselbank en doneren alléén potjes die nog niet over datum zijn.’ ‘Maar,’ laat Nicole Freid van Hak ook weten: ‘Potjes die goed dicht zijn, en de groenten dus vacuüm verpakt, kunnen nog vele jaren mee zonder bederf. Hooguit is de kleur iets veranderd.’



Dat is ook de reden dat de datum erop staat. ‘De datum garandeert dat kleur en geur nog exact hetzelfde zijn. Na die datum kan dat veranderen, maar zo lang je het deksel niet kunt indrukken, zijn de groenten niet bedorven.’

