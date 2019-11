Boodschappenbezorger rijdt bestelwagen klem onder viaduct

Een bestelwagen van de Albert Heijn is maandagavond klem komen te zitten onder een viaduct bij de N201. Dat gebeurde op de Hornweg in Aalsmeer. Niemand raakte gewond, maar het dak - en mogelijk wat boodschappen - kwam er minder goed vanaf.



Bij dit viaduct, met een doorrijhoogte tot 2,5 meter, gebeuren vaker dit soort incidenten. Door het ongeval is de weg tijdelijk afgesloten.





Reacties

29-11-2019 18:33:33 Ronnymij

Senior lid

WMRindex: 192

OTindex: 201

Wnplts: Velsen Noo

T De auto ziet er inmiddels uit als zo'n blauw vouwkratje van Appie Hein.

