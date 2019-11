Handrem schiet los: auto met graafmachine rijdt dwars door etalage Etos Leidsestraat

Het zal de nachtmerrie van menig bestuurder zijn. Doordat een handrem losschoot, is een auto met graafmachine op de aanhanger vanmorgen door de gevel gereden van de Etos aan de Leidsestraat. In het Rijksmonument is ook hotel Dikker & Thijs gevestigd.



Het ongeval gebeurde rond 7.45 uur. Er is niemand gewond geraakt, wel zal de schade aanzienlijk zijn. Een deel van de pui ligt eruit. De auto kwam tot stilstand bij de mascara-afdeling van de drogist.



Het pand ligt op de hoek van Leidsestraat en de Prinsengracht.

Reacties

29-11-2019 14:59:37 Ronnymij

Senior lid

WMRindex: 188

OTindex: 200

Wnplts: Velsen Noo

T Ik neem aan dat het in Amsterdam is?



zoiets zou mij ook kunnen overkomen. Ik heb een schakel auto en een automaat auto, en dan zit ik ook wel eens op de verkeerde pedalen te trappen. Verwarrend.

29-11-2019 16:59:35 submarine

Erelid

WMRindex: 827

OTindex: 493

Wnplts: Oceania

Quote:

De auto kwam tot stilstand bij de mascara-afdeling van de drogist.

Hij had beter tot stilstand kunnen komen bij de bierafdeling van een slijterij. Hij had beter tot stilstand kunnen komen bij de bierafdeling van een slijterij.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: